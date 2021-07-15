Как правильно солить огурцы в деревянной и пластиковой бочке: полезные советы
Если вы хотите вкусно и быстро засолить огурцы на зиму, прекрасным вариантом будут не банки, а именно – бочки. Во-первых – вы сможете разместить в одну бочку много огурцов, во-вторых – они там лучше всего будут хранится.
Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами и вкусными рецептами, как правильно засолить огурцы в деревянной и пластиковой бочке.
1. Как подготовить бочку:
тщательно промойте бочку содовым раствором
перед
закладкой ингредиентов обдайте ее кипятком
2. Как подготовить пластиковую бочку:
обязательно промойте ее водой с содой
залейте на 14-20 дней холодной водой
1. Рецепт засолки огурцов в бочке на зиму холодным способом
Ингредиенты:
свежие огурцы – 50 кг
укропные зонтики – 1,5-2 кг
корень хрена – 200 г
листья хрена – 50 г
чеснок – 200 гр
горький перец – 50 г
зелень сельдерея – 250-300 г
Рассол:
соль – 9 кг
вода – 90 л
Способ приготовления:
Помойте все ингредиенты выложите на дно бочки первый
слой из листьев хрена, затем огурцы и специи.
После – залейте в бочку холодную воду с солью.
Бочку сверху обязательно накройте
чистой хлопчатобумажной тканью или марлей, сложенной в 4 раза, а сверху –
крышку, чтоб начался активный процесс брожения.
Оставьте минимум на 2-3 дня, когда увидите пену – переместите бочку в холодное помещение.
2. Засол в пластиковой бочке
Ингредиенты:
Огурцы молодые – 50 кг
Соль – 5 кг
Корень и листья хрена – 200 г
Виноградные листья и дубовые листья – 200 г
Молодые ветки от вишни – 100 г
Лавровые листья – 50 г
Перец черный и перец душистый горошком – 200 г
Стручок красного острого перчика – 5 шт.
Зонтики укропа – 200 г
Чеснок – 200 г
Вода – 50 л
Способ приготовления:
Помойте все ингредиенты, выложите на дно первый слой – листья и специи, дальше – огурцы.
Для рассола: смешайте воду с солью и залейте огурцы.
Обязательно закройте бочку крышкой и переместите в холодное место на 3 суток.
По истечению времени откройте крышку, чтобы вышел газ, долейте еще рассол и снова закройте.
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