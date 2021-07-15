Как правильно солить огурцы в деревянной и пластиковой бочке: полезные советы

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как замариновать огурцы в бочке

Если вы хотите вкусно и быстро засолить огурцы на зиму, прекрасным вариантом будут не банки, а именно – бочки. Во-первых – вы сможете разместить в одну бочку много огурцов, во-вторых – они там лучше всего будут хранится.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами и вкусными рецептами, как правильно засолить огурцы в деревянной и пластиковой бочке.

1. Как подготовить бочку:

  • тщательно промойте бочку содовым раствором

  • перед

    закладкой ингредиентов обдайте ее кипятком

2. Как подготовить пластиковую бочку:

  • обязательно промойте ее водой с содой

  • залейте на 14-20 дней холодной водой

1. Рецепт засолки огурцов в бочке на зиму холодным способом

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Как быстро засолить огурцы

Ингредиенты:

  • свежие огурцы – 50 кг

  • укропные зонтики – 1,5-2 кг

  • корень хрена – 200 г

  • листья хрена – 50 г

  • чеснок – 200 гр

  • горький перец – 50 г

  • зелень сельдерея – 250-300 г

​​​​​​​Рассол:

  • соль – 9 кг

  • вода – 90 л

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте все ингредиенты выложите на дно бочки первый

    слой из листьев хрена, затем огурцы и специи.

  2. После – залейте в бочку холодную воду с солью.

  3. Бочку сверху обязательно накройте

    чистой хлопчатобумажной тканью или марлей, сложенной в 4 раза, а сверху –

    крышку, чтоб начался активный процесс брожения.

  4. Оставьте минимум на 2-3 дня, когда увидите пену – переместите бочку в холодное помещение.

2. Засол в пластиковой бочке

Огурцы для засолки

Ингредиенты:

  • Огурцы молодые – 50 кг

  • Соль – 5 кг

  • Корень и листья хрена – 200 г

  • Виноградные листья и дубовые листья – 200 г

  • Молодые ветки от вишни – 100 г

  • Лавровые листья – 50 г

  • Перец черный и перец душистый горошком – 200 г

  • Стручок красного острого перчика – 5 шт.

  • Зонтики укропа – 200 г

  • Чеснок – 200 г

  • Вода – 50 л

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:​​​​​​​

  1. Помойте все ингредиенты, выложите на дно первый слой – листья и специи, дальше – огурцы.

  2. ​​​​​​​Для рассола: смешайте воду с солью и залейте огурцы.

  3. Обязательно закройте бочку крышкой и переместите в холодное место на 3 суток.

  4. По истечению времени откройте крышку, чтобы вышел газ, долейте еще рассол и снова закройте.

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