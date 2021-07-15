Как правильно солить огурцы в деревянной и пластиковой бочке: полезные советы

Если вы хотите вкусно и быстро засолить огурцы на зиму, прекрасным вариантом будут не банки, а именно – бочки. Во-первых – вы сможете разместить в одну бочку много огурцов, во-вторых – они там лучше всего будут хранится.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами и вкусными рецептами, как правильно засолить огурцы в деревянной и пластиковой бочке.

1. Как подготовить бочку:

тщательно промойте бочку содовым раствором

перед закладкой ингредиентов обдайте ее кипятком

2. Как подготовить пластиковую бочку:

обязательно промойте ее водой с содой

залейте на 14-20 дней холодной водой

1. Рецепт засолки огурцов в бочке на зиму холодным способом

Видео дня

Ингредиенты:

свежие огурцы – 50 кг

укропные зонтики – 1,5-2 кг

корень хрена – 200 г

листья хрена – 50 г

чеснок – 200 гр

горький перец – 50 г

зелень сельдерея – 250-300 г

​​​​​​​Рассол:

соль – 9 кг

вода – 90 л

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте все ингредиенты выложите на дно бочки первый слой из листьев хрена, затем огурцы и специи. После – залейте в бочку холодную воду с солью. Бочку сверху обязательно накройте чистой хлопчатобумажной тканью или марлей, сложенной в 4 раза, а сверху – крышку, чтоб начался активный процесс брожения. Оставьте минимум на 2-3 дня, когда увидите пену – переместите бочку в холодное помещение.

2. Засол в пластиковой бочке

Ингредиенты:

Огурцы молодые – 50 кг

Соль – 5 кг

Корень и листья хрена – 200 г

Виноградные листья и дубовые листья – 200 г

Молодые ветки от вишни – 100 г

Лавровые листья – 50 г

Перец черный и перец душистый горошком – 200 г

Стручок красного острого перчика – 5 шт.

Зонтики укропа – 200 г

Чеснок – 200 г

Вода – 50 л

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:​​​​​​​

Помойте все ингредиенты, выложите на дно первый слой – листья и специи, дальше – огурцы. ​​​​​​​Для рассола: смешайте воду с солью и залейте огурцы. Обязательно закройте бочку крышкой и переместите в холодное место на 3 суток. По истечению времени откройте крышку, чтобы вышел газ, долейте еще рассол и снова закройте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить домашнюю кабачковую икру на зиму так, чтобы она была ароматной и удачной.