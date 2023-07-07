Из кабачков можно приготовить очень вкусные и полезные блюда, например, салаты, рагу, оладьи, блины, закусочные торты, а также салаты на зиму, икру и просто жарить и тушить с овощами. Еще их можно вкусно консервировать, солить и мариновать.

Кулинар Алла поделилась в TikTok лайфхаком, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели.

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Кулинар советует сначала обвалять кабачки в муке, затем опустить в воду и пожарить. Так они будут золотистыми и хорошо прожаренными.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить острые маринованные кабачки с овощами и фруктами на зиму.