Как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели: делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Жареные кабачки

Из кабачков можно приготовить очень вкусные и полезные блюда, например, салаты, рагу, оладьи, блины, закусочные торты, а также салаты на зиму, икру и просто жарить и тушить с овощами. Еще их можно вкусно консервировать, солить и мариновать. 

Жареные кабачки в муке

Кулинар Алла поделилась в TikTok лайфхаком, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели. 

Советы кулинара
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Кулинар советует сначала обвалять кабачки в муке, затем опустить в воду и пожарить. Так они будут золотистыми и хорошо прожаренными. 

Готовые жареные кабачки

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить острые маринованные кабачки с овощами и фруктами на зиму. 

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