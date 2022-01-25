Как приготовить котлеты, после которых не нужно мыть сковороду: простой лайфхак
После жарки котлет на сковороде остается куча неприятного жира. Отмыть его достаточно проблематично и неприятно. Поэтому следует воспользоваться простым лайфхаком, с которым блюдо будет идеально приготовленным, а посуда абсолютно чистой.
Полезный лайфхак опубликован на странице vkusnie_retsepty в Instagram.
1. Поставить сковороду в огонь.
2. Сверху положить пергаментную бумагу.
3. Прогреть.
4. Налить масло.
5. Выложить сфоромированные котлеты.
6. После жарки пергаментную бумагу свернуть и просто выбросить.
По такой технологии можно приготовить куриные котлеты с сыром. Идея от tonik_turzay. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
филе курицы – 400 г
твердый сыр – 150 г
лук – 1 шт
мука – 2 ст.л.
яйцо – 1 шт
майонез – 2 ст.л
перец, соль по вкусу
зелень
рафинированное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Филе промыть, промокнуть салфеткой.
2. Подготовленное мясо нарезать острым ножом на небольшие кусочки примерно одинаковой формы, положить в глубокую миску.
3. В массу добавить одно яйцо, хорошо перемешать.
4. Тщательно обмазать майонезом.
5. Засыпать муку, параллельно вмешивая ее в массу.
6. Лук нарезать мелкими квадратиками, добавить к остальным ингредиентам, перемешать.
7. Сыр натереть, добавить в массу.
8. Посолить и поперчить. Все хорошо перемешать, накрыть пленкой, положить на 1-2 часа в холодильник, чтобы филе пропиталось и масса стала гуще.
9. Достать, добавить зелень.
10. Ложкой выкладывать котлеты на сковороду, пользуясь вышеописанным способом.
11. Жарить по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
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