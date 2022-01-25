Как приготовить котлеты, после которых не нужно мыть сковороду: простой лайфхак

После жарки котлет на сковороде остается куча неприятного жира. Отмыть его достаточно проблематично и неприятно. Поэтому следует воспользоваться простым лайфхаком, с которым блюдо будет идеально приготовленным, а посуда абсолютно чистой.

Полезный лайфхак опубликован на странице vkusnie_retsepty в Instagram.

1. Поставить сковороду в огонь.

2. Сверху положить пергаментную бумагу.

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3. Прогреть.

4. Налить масло.

5. Выложить сфоромированные котлеты.

6. После жарки пергаментную бумагу свернуть и просто выбросить.

По такой технологии можно приготовить куриные котлеты с сыром. Идея от tonik_turzay. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

филе курицы – 400 г

твердый сыр – 150 г

лук – 1 шт

мука – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт

майонез – 2 ст.л

перец, соль по вкусу

зелень

рафинированное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе промыть, промокнуть салфеткой.

2. Подготовленное мясо нарезать острым ножом на небольшие кусочки примерно одинаковой формы, положить в глубокую миску.

3. В массу добавить одно яйцо, хорошо перемешать.

4. Тщательно обмазать майонезом.

5. Засыпать муку, параллельно вмешивая ее в массу.

6. Лук нарезать мелкими квадратиками, добавить к остальным ингредиентам, перемешать.

7. Сыр натереть, добавить в массу.

8. Посолить и поперчить. Все хорошо перемешать, накрыть пленкой, положить на 1-2 часа в холодильник, чтобы филе пропиталось и масса стала гуще.

9. Достать, добавить зелень.

10. Ложкой выкладывать котлеты на сковороду, пользуясь вышеописанным способом.

11. Жарить по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

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