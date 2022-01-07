Как приготовить нашумевшие куриные стрипсы из филе: не хуже, чем в KFC

Если вы еще тот любитель фастфуда и не можете пройти мимо KFC или McDonald's, но до конца не уверены в безопасном приготовлении – в таком случае гораздо лучше повторить любимые вкусности дома.

К примеру, популярные куриные стрипсы можно с легкостью приготовить буквально за 20 минут. Результат действительно того стоит.

Рецепт куриных стрипсов опубликован в кулинарном блоге pp.brokkoli в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

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чипсы

яйцо

мука

масло – 1,5 ст. л.

соль – 1\2 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать полосками.

2. Добавить в мясо масло и специи. Перемешать.

3. Для панировки измельчить чипсы до состояния крошки.

4. Мясо обвалять сначала в муке, взбитом яйце, затем – в чипсах. Выложить на противень.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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