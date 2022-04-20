Как приготовить творог за 10 минут: понадобится один ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
3 минуты
6,5 т.
Как приготовить творог за 10 минут: понадобится один ингредиент

Творог – это очень ценный продукт с точки зрения кулинарии. Его можно кушать самостоятельно с джемом, вареньем, сиропом или медом на завтрак, добавлять в выпечку в качестве начинки или готовить десерты. И для того, чтобы точно быть уверенным в качестве такого продукта, лучшим вариантом станет приготовить его самостоятельно в домашних условиях. Для этого понадобится всего один обычный ингредиент.

Кулинар, фудблогер Елена Ермоленко (elena_ermolenko) на своей странице в Tik-Tok рассказала, как приготовить творог из йогурта за 10 минут.

Как и из чего приготовить творог

Ингредиенты:

  • йогурт без наполнителя – 750 г

Как из йогурта приготовить творог
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Способ приготовления:

1. Вылить йогурт в кастрюлю и поставить на огонь.

2. Готовить 10 минут на среднем огне. Начнет выделяться сыворотка.

Процесс приготовления творога

3. Снять с огня и отбросить творог на марлю или ткань.

Рецепт творога

Из домашнего творога можно приготовить любимое всеми блюдо – налисники. Рецепт шоколадных блинчиков с творогом опубликован в кулинарном блоге mykitchen.in.ua в Instagram.

Рецепт шоколадных блинчиков с творогом

Ингредиенты:

  • молоко – 550 мл

  • яйца – 3 шт.

  • черный шоколад – 100 г

  • сахарная пудра – 3 ст. л.

  • соль – щепотка

  • масло 50 мл

  • мука – 200 г

Творог для начинки

Ингредиенты для начинки:

  • творог – 800 г

  • сметана – 3 ст. л.

  • сахар

  • ваниль

Дополнительные ингредиенты:

  • изюм

  • малиновый джем

  • масло

Способ приготовления:

1. К 250 мл горячего молока добавить шоколад, размешать до растворения.

2. Налить 300 мл холодного молока, яйца, насыпать пудру и добавить растительное масло. Перемешать.

Шоколадное тесто для блинов

3. Добавить щепотку соли и порциями муки. Перемешать до однородности.

4. Пожарить блины.

5.. Для начинки все ингредиенты взбить блендером до однородности.

6. Смазать шоколадные блины начинкой, выложить изюм и свернуть рулетом.

Шоколадные блинчики с творогом

7. Перед подачей слегка обжарить на масле, полить джемом.

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