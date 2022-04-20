Творог – это очень ценный продукт с точки зрения кулинарии. Его можно кушать самостоятельно с джемом, вареньем, сиропом или медом на завтрак, добавлять в выпечку в качестве начинки или готовить десерты. И для того, чтобы точно быть уверенным в качестве такого продукта, лучшим вариантом станет приготовить его самостоятельно в домашних условиях. Для этого понадобится всего один обычный ингредиент.

Кулинар, фудблогер Елена Ермоленко (elena_ermolenko) на своей странице в Tik-Tok рассказала, как приготовить творог из йогурта за 10 минут.

Ингредиенты:

йогурт без наполнителя – 750 г

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Способ приготовления:

1. Вылить йогурт в кастрюлю и поставить на огонь.

2. Готовить 10 минут на среднем огне. Начнет выделяться сыворотка.

3. Снять с огня и отбросить творог на марлю или ткань.

Из домашнего творога можно приготовить любимое всеми блюдо – налисники. Рецепт шоколадных блинчиков с творогом опубликован в кулинарном блоге mykitchen.in.ua в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 550 мл

яйца – 3 шт.

черный шоколад – 100 г

сахарная пудра – 3 ст. л.

соль – щепотка

масло 50 мл

мука – 200 г

Ингредиенты для начинки:

творог – 800 г

сметана – 3 ст. л.

сахар

ваниль

Дополнительные ингредиенты:

изюм

малиновый джем

масло

Способ приготовления:

1. К 250 мл горячего молока добавить шоколад, размешать до растворения.

2. Налить 300 мл холодного молока, яйца, насыпать пудру и добавить растительное масло. Перемешать.

3. Добавить щепотку соли и порциями муки. Перемешать до однородности.

4. Пожарить блины.

5.. Для начинки все ингредиенты взбить блендером до однородности.

6. Смазать шоколадные блины начинкой, выложить изюм и свернуть рулетом.

7. Перед подачей слегка обжарить на масле, полить джемом.

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