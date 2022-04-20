Как приготовить творог за 10 минут: понадобится один ингредиент
Творог – это очень ценный продукт с точки зрения кулинарии. Его можно кушать самостоятельно с джемом, вареньем, сиропом или медом на завтрак, добавлять в выпечку в качестве начинки или готовить десерты. И для того, чтобы точно быть уверенным в качестве такого продукта, лучшим вариантом станет приготовить его самостоятельно в домашних условиях. Для этого понадобится всего один обычный ингредиент.
Кулинар, фудблогер Елена Ермоленко (elena_ermolenko) на своей странице в Tik-Tok рассказала, как приготовить творог из йогурта за 10 минут.
Ингредиенты:
йогурт без наполнителя – 750 г
Способ приготовления:
1. Вылить йогурт в кастрюлю и поставить на огонь.
2. Готовить 10 минут на среднем огне. Начнет выделяться сыворотка.
3. Снять с огня и отбросить творог на марлю или ткань.
Из домашнего творога можно приготовить любимое всеми блюдо – налисники. Рецепт шоколадных блинчиков с творогом опубликован в кулинарном блоге mykitchen.in.ua в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 550 мл
яйца – 3 шт.
черный шоколад – 100 г
сахарная пудра – 3 ст. л.
соль – щепотка
масло 50 мл
мука – 200 г
Ингредиенты для начинки:
творог – 800 г
сметана – 3 ст. л.
сахар
ваниль
Дополнительные ингредиенты:
изюм
малиновый джем
масло
Способ приготовления:
1. К 250 мл горячего молока добавить шоколад, размешать до растворения.
2. Налить 300 мл холодного молока, яйца, насыпать пудру и добавить растительное масло. Перемешать.
3. Добавить щепотку соли и порциями муки. Перемешать до однородности.
4. Пожарить блины.
5.. Для начинки все ингредиенты взбить блендером до однородности.
6. Смазать шоколадные блины начинкой, выложить изюм и свернуть рулетом.
7. Перед подачей слегка обжарить на масле, полить джемом.
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