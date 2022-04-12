Как разогреть картофель фри, чтобы он был хрустящим: 4 способа

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,4 т.
Как разогреть картофель фри, чтобы он был хрустящим: 4 способа

Обычно жареный картофель фри съедают сразу, ведь горячим он сохраняет хороший вкус, цвет, аромат и хрустящую корочку. Но если блюдо все же осталось даже на следующий день, его можно разогреть. Главное – сделать это правильно.

О том, как правильно разогреть картофель фри, чтобы он оставался вкусным, рассказало американское интернет-издание INSIDER.

Нарезанный картофель фри в сыром виде

Первый способ

Повторно обжарить картофель. Лучше всего это делать во фритюрнице.

Технология приготовления:

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1. Во фритюрницу налить масло.

2. Хорошо разогреть.

3. Аккуратно опустить картофель.

4. Активно и быстро перемешивать 1-2 минуты.

5. Достать, обсушить бумажным полотенцем.

Картофель фри с корочкой

Второй способ

1. Разогреть духовку до 450 или 500 градусов.

2. Выложить картофель на противень в один слой.

3. Запекать от 3 до 5 минут, не переворачивая.

4. Выложить на тарелку, добавить больше специй по желанию.

Третий способ

Аэрофритюрница – небольшая конвекционная печь, имитирующая жарку во фритюре с горячим воздухом и совсем малым количеством масла.

1. Разогреть аэрофритюрницу.

2. Поставить температуру 375 градусов.

3. Положить картофель на дно корзины, оставляя свободное пространство.

4. Готовить от 3 до 5 минут в зависимости от толщины картофеля.

Четвертый способ

Картофель фри разогрет на сковороде

1. Разогреваем сковороду до средней температуры.

2. Добавить масло.

3. Выложить картофель фри так, чтобы оставалось пространство.

4. Готовить от 3 до 5 минут.

Микроволновку использовать не стоит, ведь она наполняет картофель влагой. Из-за этого продукт теряет хрустящую корочку и становится безвкусным.

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