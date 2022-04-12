Как разогреть картофель фри, чтобы он был хрустящим: 4 способа
Обычно жареный картофель фри съедают сразу, ведь горячим он сохраняет хороший вкус, цвет, аромат и хрустящую корочку. Но если блюдо все же осталось даже на следующий день, его можно разогреть. Главное – сделать это правильно.
О том, как правильно разогреть картофель фри, чтобы он оставался вкусным, рассказало американское интернет-издание INSIDER.
Первый способ
Повторно обжарить картофель. Лучше всего это делать во фритюрнице.
Технология приготовления:
1. Во фритюрницу налить масло.
2. Хорошо разогреть.
3. Аккуратно опустить картофель.
4. Активно и быстро перемешивать 1-2 минуты.
5. Достать, обсушить бумажным полотенцем.
Второй способ
1. Разогреть духовку до 450 или 500 градусов.
2. Выложить картофель на противень в один слой.
3. Запекать от 3 до 5 минут, не переворачивая.
4. Выложить на тарелку, добавить больше специй по желанию.
Третий способ
Аэрофритюрница – небольшая конвекционная печь, имитирующая жарку во фритюре с горячим воздухом и совсем малым количеством масла.
1. Разогреть аэрофритюрницу.
2. Поставить температуру 375 градусов.
3. Положить картофель на дно корзины, оставляя свободное пространство.
4. Готовить от 3 до 5 минут в зависимости от толщины картофеля.
Четвертый способ
1. Разогреваем сковороду до средней температуры.
2. Добавить масло.
3. Выложить картофель фри так, чтобы оставалось пространство.
4. Готовить от 3 до 5 минут.
Микроволновку использовать не стоит, ведь она наполняет картофель влагой. Из-за этого продукт теряет хрустящую корочку и становится безвкусным.
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