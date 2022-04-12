Обычно жареный картофель фри съедают сразу, ведь горячим он сохраняет хороший вкус, цвет, аромат и хрустящую корочку. Но если блюдо все же осталось даже на следующий день, его можно разогреть. Главное – сделать это правильно.

О том, как правильно разогреть картофель фри, чтобы он оставался вкусным, рассказало американское интернет-издание INSIDER.

Первый способ

Повторно обжарить картофель. Лучше всего это делать во фритюрнице.

Технология приготовления:

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1. Во фритюрницу налить масло.

2. Хорошо разогреть.

3. Аккуратно опустить картофель.

4. Активно и быстро перемешивать 1-2 минуты.

5. Достать, обсушить бумажным полотенцем.

Второй способ

1. Разогреть духовку до 450 или 500 градусов.

2. Выложить картофель на противень в один слой.

3. Запекать от 3 до 5 минут, не переворачивая.

4. Выложить на тарелку, добавить больше специй по желанию.

Третий способ

Аэрофритюрница – небольшая конвекционная печь, имитирующая жарку во фритюре с горячим воздухом и совсем малым количеством масла.

1. Разогреть аэрофритюрницу.

2. Поставить температуру 375 градусов.

3. Положить картофель на дно корзины, оставляя свободное пространство.

4. Готовить от 3 до 5 минут в зависимости от толщины картофеля.

Четвертый способ

1. Разогреваем сковороду до средней температуры.

2. Добавить масло.

3. Выложить картофель фри так, чтобы оставалось пространство.

4. Готовить от 3 до 5 минут.

Микроволновку использовать не стоит, ведь она наполняет картофель влагой. Из-за этого продукт теряет хрустящую корочку и становится безвкусным.

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