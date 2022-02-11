Как сделать диетические котлеты сочными: простая технология

Куриное мясо само по себе достаточно сухое. Так что и котлеты из него тоже будут такими. Но можно приготовить блюдо таким образом, чтобы оно оставалось сочным и, в то же время, диетическим. Для этого необходимо добавить в фарш соответствующие ингредиенты.

Идея приготовления опубликована на странице anny.cooking в Instagram. Сочности котлетам по этому рецепту добавят мелко измельченные овощи – морковь и лук.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

батон – 1/4

средняя морковь – 1 шт

средний лук – 1 шт

яйца – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец, орегано, масло

Способ приготовления:

1. Хлеб замочить в воде.

2. Морковь и лук почистить и натереть мелко.

3. Чеснок очистить и натереть или выдавить.

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4. Хлеб хорошо отжать от воды.

5. Все смешать: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо.

6. Посолить, поперчить по вкусу, добавить щедрую щепотку орегано.

7. Сформировать котлеты, жарить на умеренном огне. На 1 котлету идет 1/2 ст.л. фарша.

8. Смочить руки водой, так легче будет формировать котлеты.

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