Как сделать диетические котлеты сочными: простая технология
Куриное мясо само по себе достаточно сухое. Так что и котлеты из него тоже будут такими. Но можно приготовить блюдо таким образом, чтобы оно оставалось сочным и, в то же время, диетическим. Для этого необходимо добавить в фарш соответствующие ингредиенты.
Идея приготовления опубликована на странице anny.cooking в Instagram. Сочности котлетам по этому рецепту добавят мелко измельченные овощи – морковь и лук.
Ингредиенты:
куриный фарш – 500 г
батон – 1/4
средняя морковь – 1 шт
средний лук – 1 шт
яйца – 1 шт
чеснок – 2-3 зубчика
соль, перец, орегано, масло
Способ приготовления:
1. Хлеб замочить в воде.
2. Морковь и лук почистить и натереть мелко.
3. Чеснок очистить и натереть или выдавить.
4. Хлеб хорошо отжать от воды.
5. Все смешать: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо.
6. Посолить, поперчить по вкусу, добавить щедрую щепотку орегано.
7. Сформировать котлеты, жарить на умеренном огне. На 1 котлету идет 1/2 ст.л. фарша.
8. Смочить руки водой, так легче будет формировать котлеты.
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