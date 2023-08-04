Баклажаны очень часто при приготовлении получатся горькими, но, этого можно очень просто избежать. Самый простой продукт, который сразу поможет убрать горечь из баклажанов – соль.

Редакция FoodOboz делится 3 самыми действенными способами избавиться горечи в баклажанах, которые вы с легкостью сможете повторить дома.

Соль

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Это самый популярный и действенный способ, благодаря которому вы очень быстро и просто удалите горечь из баклажанов. Вам нужно нарезать баклажаны, посыпать щедро солью, оставить на 30 минут и после хорошо помойте водой и высушите.

Кипяток

Порежьте баклажаны, выложите в миску, залейте крутым кипятком и оставьте на 5-10 минут. После слейте воду и можно использовать овощи для приготовления блюд.

Морозилка

Помойте и высушите овощи, порежьте кубиком или слайсами. Выложите на доску или просто на блюдо, поставьте в морозилку на 30-60 минут. После этого баклажаны не будут горчить при приготовлении.

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