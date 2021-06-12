Как вкусно приготовить курицу на гриле: рецепты

Куриное мясо – ценный, диетический продукт, который можно очень вкусно приготовить, если его правильно выбрать и замариновать. Самое главное – вы можете выбрать из курицы именно ту часть, которая вам более всего нравится, например, крылья, филе, или голени и сделать из нее вкусное блюдо всего за час.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных рецепта, благодаря которым вы приготовите пряные, ароматные куриные крылья, голени и бедра на гриле.

1. Куриные крылышки в медово-соевом соусе

Куриные крылышки в соусе. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

крылья – 500 г

жидкий мед – 2 ст. л.

соевый соус – 50 мл.

чеснок – 1 зуб.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте мед с соевый соусом, добавьте измельченный чеснок, соль, перец и хорошо перемешайте. Крылья выложите в миске и залейте соусом, маринуйте около 20 минут. Жарить на гриле до золотистой корочки.

2. Куриные голени в сметане

Как вкусно приготовить куриные голени. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

голени – 1,2 кг

красное вино – 50 мл

жирная сметана – 3 ст. л.

приправа для курицы – 10 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Голени солим, перчим, добавляем приправы. Смешиваем сметану, вино и хорошо перемешиваем, в эту смесь выкладываем голени. Маринуем минимум 1 час. Выкладываем мясо на решетку, жарим около 30 минут, каждые 5 минут переворачиваем.

3. Куриные бедра на гриле в апельсиновом соку

Куриные бедра в апельсиновом соку. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

куриные бедра с кожей – 900 г

соевый соус – 1/4 ст.

красный лук – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

апельсиновый сок – 1/4 ст.

имбирь – 2 ст. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте соевый соус, чеснок, сок апельсина, лук, натертый имбирь и перец. Выложите туда мясо и маринуйте в холодильнике около 1 часа. По истечению времени выложите бедра кожей вниз на сетку и жарьте в течение 5-6 минут, каждые 5 минут переворачивайте, чтобы мясо не сгорело.

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