Как вкусно приготовить курицу на гриле: рецепты

Куриное мясо – ценный, диетический продукт, который можно очень вкусно приготовить, если его правильно выбрать и замариновать. Самое главное – вы можете выбрать из курицы именно ту часть, которая вам более всего нравится, например, крылья, филе, или голени и сделать из нее вкусное блюдо всего за час.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных рецепта, благодаря которым вы приготовите пряные, ароматные куриные крылья, голени и бедра на гриле.
1. Куриные крылышки в медово-соевом соусе
Ингредиенты:
крылья – 500 г
жидкий мед – 2 ст. л.
соевый соус – 50 мл.
чеснок – 1 зуб.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Смешайте мед с соевый соусом, добавьте измельченный чеснок, соль, перец и хорошо перемешайте.
Крылья выложите в миске и залейте соусом, маринуйте около 20 минут.
Жарить на гриле до золотистой корочки.
2. Куриные голени в сметане
Ингредиенты:
голени – 1,2 кг
красное вино – 50 мл
жирная сметана – 3 ст. л.
приправа для курицы – 10 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Голени солим, перчим, добавляем приправы.
Смешиваем сметану, вино и хорошо перемешиваем, в эту смесь выкладываем голени. Маринуем минимум 1 час.
Выкладываем мясо на решетку, жарим около 30 минут, каждые 5 минут переворачиваем.
3. Куриные бедра на гриле в апельсиновом соку
Ингредиенты:
куриные бедра с кожей – 900 г
соевый соус – 1/4 ст.
красный лук – 2 шт.
чеснок – 2-3 зуб.
апельсиновый сок – 1/4 ст.
имбирь – 2 ст. л.
растительное масло – 1-2 ст. л.
перец – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте соевый соус, чеснок, сок апельсина, лук, натертый имбирь и перец. Выложите туда мясо и маринуйте в холодильнике около 1 часа.
По истечению времени выложите бедра кожей вниз на сетку и жарьте в течение 5-6 минут, каждые 5 минут переворачивайте, чтобы мясо не сгорело.
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