Одно из самых простых и быстрых блюд, которые можно есть всегда – пельмени. Если они как раз залежались в морозильнике, но отварить – слишком просто для вас, стоит попробовать кое-что новое. А именно, запечь пельмени в духовке и подать с вкуснейшим соусом.

Шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченных пельменей в сметанном соусе.

Ингредиенты:

пельмени замороженные – 400 г

масло оливковое – 25 мл

паприка сладкая – 1 ч. л.

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Соус:

сметана – 200 мл

сырок плавленый – 1 шт

соль – 0,5 ч. л.

смесь перцев – 0,5 ч. л.

укроп – 1 пучок

маринованный острый перец – 1 шт

Способ приготовления:

1. Замороженные пельмени полить растительным маслом и посыпать паприкой.

2. Тщательно все перемешать и вложить в форму, застеленную пергаментом. Запекать в духовке примерно 20-30 минут до готовности.

3. Отдельно смешать сметану, сырок, соль и смесь перцев. Взбить блендером.

4. Подрезать укроп и порезать перец. Добавить к сливочной массе.

5. Соус выложить на плоскую тарелку, сверху выложить готовые пельмени.

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