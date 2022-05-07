Как вкусно приготовить замороженные пельмени: оригинальный рецепт
Одно из самых простых и быстрых блюд, которые можно есть всегда – пельмени. Если они как раз залежались в морозильнике, но отварить – слишком просто для вас, стоит попробовать кое-что новое. А именно, запечь пельмени в духовке и подать с вкуснейшим соусом.
Шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченных пельменей в сметанном соусе.
Ингредиенты:
пельмени замороженные – 400 г
масло оливковое – 25 мл
паприка сладкая – 1 ч. л.
Соус:
сметана – 200 мл
сырок плавленый – 1 шт
соль – 0,5 ч. л.
смесь перцев – 0,5 ч. л.
укроп – 1 пучок
маринованный острый перец – 1 шт
Способ приготовления:
1. Замороженные пельмени полить растительным маслом и посыпать паприкой.
2. Тщательно все перемешать и вложить в форму, застеленную пергаментом. Запекать в духовке примерно 20-30 минут до готовности.
3. Отдельно смешать сметану, сырок, соль и смесь перцев. Взбить блендером.
4. Подрезать укроп и порезать перец. Добавить к сливочной массе.
5. Соус выложить на плоскую тарелку, сверху выложить готовые пельмени.
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