Как вкусно приготовить замороженные пельмени: оригинальный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Как вкусно приготовить замороженные пельмени: оригинальный рецепт

Одно из самых простых и быстрых блюд, которые можно есть всегда – пельмени. Если они как раз залежались в морозильнике, но отварить – слишком просто для вас, стоит попробовать кое-что новое. А именно, запечь пельмени в духовке и подать с вкуснейшим соусом.

Шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченных пельменей в сметанном соусе.

Рецепт пельменей в духовке с соусом

Ингредиенты:

  • пельмени замороженные – 400 г

  • масло оливковое – 25 мл

  • паприка сладкая – 1 ч. л.

Как приготовить пельмени по-новому
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Соус:

  • сметана – 200 мл

  • сырок плавленый – 1 шт

  • соль – 0,5 ч. л.

  • смесь перцев – 0,5 ч. л.

  • укроп – 1 пучок

  • маринованный острый перец – 1 шт

Способ приготовления:

1. Замороженные пельмени полить растительным маслом и посыпать паприкой.

Пельмени запеченные в духовке

2. Тщательно все перемешать и вложить в форму, застеленную пергаментом. Запекать в духовке примерно 20-30 минут до готовности.

3. Отдельно смешать сметану, сырок, соль и смесь перцев. Взбить блендером.

Соус к пельменям

4. Подрезать укроп и порезать перец. Добавить к сливочной массе.

5. Соус выложить на плоскую тарелку, сверху выложить готовые пельмени.

Как приготовить замороженные пельмени.

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