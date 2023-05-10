Как вкусно приготовить замороженные вареники: варить не придется

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить замороженные вареники: варить не придется

Если в морозилке залежались вареники, а отварить их – слишком просто, то существует интересная альтернатива. Замороженные вареники можно вкусно поджарить на сковороде, дополнив соусом, любимыми овощами, специями и зеленью.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных замороженных вареников в сливочном соусе с грибами.

Рецепт жареных замороженных вареников в сливочном соусе с грибами

Ингредиенты:

  • вареники замороженые – 450 г
  • сливки 20% – 150-200 мл
  • шампиньоны – 150 г
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  • лук – 1 шт
  • соль, специи
  • сливочное масло – 1 ч. л.
  • растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала на сковороде нужно растопить сливочное и добавить масло. Насыпать вареники и жарить на слабом огне до золотистости.

Замороженные вареники

2. Измельчить лук и грибы. Когда вареники станут золотистыми, достать их из сковородки и добавить измельченные ингредиенты. Жарить также до золотистого цвета.

3. Добавить специи, сели и налить сливки, перемешать.

Жареные вареники

4. Одновременно насыпать вареники и готовить под крышкой еще 5-7 минут на слабом огне. Блюдо готово!

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