Как вкусно приготовить замороженные вареники: варить не придется
Если в морозилке залежались вареники, а отварить их – слишком просто, то существует интересная альтернатива. Замороженные вареники можно вкусно поджарить на сковороде, дополнив соусом, любимыми овощами, специями и зеленью.
Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных замороженных вареников в сливочном соусе с грибами.
Ингредиенты:
- вареники замороженые – 450 г
- сливки 20% – 150-200 мл
- шампиньоны – 150 г
- лук – 1 шт
- соль, специи
- сливочное масло – 1 ч. л.
- растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала на сковороде нужно растопить сливочное и добавить масло. Насыпать вареники и жарить на слабом огне до золотистости.
2. Измельчить лук и грибы. Когда вареники станут золотистыми, достать их из сковородки и добавить измельченные ингредиенты. Жарить также до золотистого цвета.
3. Добавить специи, сели и налить сливки, перемешать.
4. Одновременно насыпать вареники и готовить под крышкой еще 5-7 минут на слабом огне. Блюдо готово!
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