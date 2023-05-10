Если в морозилке залежались вареники, а отварить их – слишком просто, то существует интересная альтернатива. Замороженные вареники можно вкусно поджарить на сковороде, дополнив соусом, любимыми овощами, специями и зеленью.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных замороженных вареников в сливочном соусе с грибами.

Ингредиенты:

вареники замороженые – 450 г

сливки 20% – 150-200 мл

шампиньоны – 150 г

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лук – 1 шт

соль, специи

сливочное масло – 1 ч. л.

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала на сковороде нужно растопить сливочное и добавить масло. Насыпать вареники и жарить на слабом огне до золотистости.

2. Измельчить лук и грибы. Когда вареники станут золотистыми, достать их из сковородки и добавить измельченные ингредиенты. Жарить также до золотистого цвета.

3. Добавить специи, сели и налить сливки, перемешать.

4. Одновременно насыпать вареники и готовить под крышкой еще 5-7 минут на слабом огне. Блюдо готово!

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