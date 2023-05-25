Как вкусно замариновать помидоры черри на зиму: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать помидоры черри на зиму: делимся технологией

Если вы планируете подавать маринованные помидоры как праздничную закуску – лучше выбирать именно черри. Плоды имеют очень удобный размер, остаются целыми и не разваливаются во время маринования.

Идея приготовления маринованных помидоров черри опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Овощи получаются очень пряными и сочными.

Как вкусно замариновать помидоры черри на зиму: делимся технологией

Ингредиенты (на 2 л. воды):

  • 4 ст.л. без горки соли
  • 6 ст.л. сахара
  • 4 ч.л. уксуса 9%
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  • лук
  • перец
  • горчица

Способ приготовления:

 

1. На дно чистой стерилизованной банки кладем лук кольцами (в 0,5 л – примерно 1-1,5 кольца, в 1 л – 2-3 кольца), засыпаем перец и горчицу.

2. Помидорки очищаем от зеленых концов.

Как вкусно замариновать помидоры черри на зиму: делимся технологией

3. Хорошо моем помидоры, делаем проколы зубочисткой или деревянной шпажкой.

4. Наполняем баночки помидорами.

Как вкусно замариновать помидоры черри на зиму: делимся технологией

5. Заливаем крутым кипятком.

6. Через 10 минут осторожно сливаем воду из банок в кастрюлю.

Как вкусно замариновать помидоры черри на зиму: делимся технологией

7. Из расчета на объем добавляем соль, сахар, доводим до кипения, добавляем уксус, перемешиваем и сразу заливаем в банки.

Как вкусно замариновать помидоры черри на зиму: делимся технологией

8. Закатываем банки чистыми стерилизованными крышками, переворачиваем на крышку и закутываем до полного остывания.

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