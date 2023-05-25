Если вы планируете подавать маринованные помидоры как праздничную закуску – лучше выбирать именно черри. Плоды имеют очень удобный размер, остаются целыми и не разваливаются во время маринования.

Идея приготовления маринованных помидоров черри опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Овощи получаются очень пряными и сочными.

Ингредиенты (на 2 л. воды):

4 ст.л. без горки соли

6 ст.л. сахара

4 ч.л. уксуса 9%

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лук

перец

горчица

Способ приготовления:

1. На дно чистой стерилизованной банки кладем лук кольцами (в 0,5 л – примерно 1-1,5 кольца, в 1 л – 2-3 кольца), засыпаем перец и горчицу.

2. Помидорки очищаем от зеленых концов.

3. Хорошо моем помидоры, делаем проколы зубочисткой или деревянной шпажкой.

4. Наполняем баночки помидорами.

5. Заливаем крутым кипятком.

6. Через 10 минут осторожно сливаем воду из банок в кастрюлю.

7. Из расчета на объем добавляем соль, сахар, доводим до кипения, добавляем уксус, перемешиваем и сразу заливаем в банки.

8. Закатываем банки чистыми стерилизованными крышками, переворачиваем на крышку и закутываем до полного остывания.

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