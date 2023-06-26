Как вкусно запечь баклажаны в духовке: бюджетное блюдо за 15 минут
Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски. Стоит отметить, что баклажаны отлично сочетаются с помидорами, фаршем, грибами, сыром, чесноком, а из соусов – с майонезом и томатной пастой.
Фудблогер Виктория Теряева (viktoriya_teryaeva) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных баклажанов в духовке.
Ингредиенты:
- баклажаны
- томатная паста
- сыр моцарелла
- оливки
- ветчина
- рукола
- оливковое масло
- сахар
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сначала вымыть и порезать баклажаны слайсами. Выложить на противень, посолить и поперчить, полить оливковым маслом. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.
2. Тем временем подготовить некоторые ингредиенты: порезать ветчину, сыр и оливки. Томатную пасту смешать с сахаром.
3. После запекания смазать баклажаны пастой, выложить ветчину, сыр и оливки. Запекать еще 10 минут в духовке. Приятного аппетита!
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