Как вкусно запечь баклажаны в духовке: бюджетное блюдо за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как вкусно запечь баклажаны в духовке: бюджетное блюдо за 15 минут

Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски. Стоит отметить, что баклажаны отлично сочетаются с помидорами, фаршем, грибами, сыром, чесноком, а из соусов – с майонезом и томатной пастой.

Как запечь баклажаны в духовке

Фудблогер Виктория Теряева (viktoriya_teryaeva) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных баклажанов в духовке.

Рецепт запеченных баклажанов в духовке
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Ингредиенты:

  • баклажаны
  • томатная паста
  • сыр моцарелла
  • оливки
  • ветчина
  • рукола
  • оливковое масло
  • сахар
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала вымыть и порезать баклажаны слайсами. Выложить на противень, посолить и поперчить, полить оливковым маслом. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.

Рецепт запеченных баклажанов

2. Тем временем подготовить некоторые ингредиенты: порезать ветчину, сыр и оливки. Томатную пасту смешать с сахаром.

Баклажаны с сыром

3. После запекания смазать баклажаны пастой, выложить ветчину, сыр и оливки. Запекать еще 10 минут в духовке. Приятного аппетита!

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