Салака – это бюджетная и доступная рыба, которую можно вкусно засолить, пожарить и даже приготовить домашние шпроты.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салаки пряного посола. Такая рыба может храниться в рассоле примерно 1-2 недели в холодном месте, а есть ее можно уже на следующий день.

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Ингредиенты:

салака замороженная – 0,5 кг

вода – 0,7л

соль – 2,5 ст. л.

кориандр молотый – 1,5 ст. л.

перец черный горошком – 15 шт

лавровые листья – 10 шт

зерна горчицы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Заранее разморозить рыбу.

2. Для приготовления рассола нужно смешать в кастрюле соль, лавровые листья, перец горошек, молотый кориандр и горчицу. Залить крутым кипятком и перемешать, чтобы соль полностью растворилась. Оставить, чтобы рассол остыл.

3. Размороженную рыбу промыть водой, выложить в глубокий контейнер с крышкой или в банке. Залить холодным рассолом и закрыть крышкой. Поставить в прохладное место. В то же время нужно ежедневно перемешивать рыбу для равномерного приготовления.

4. На второй день салака можно подавать на стол.

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