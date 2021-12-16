Как заморозить вареники, пельмени и сырники, чтобы они не слипались: советы эксперта
Если у вас нет времени каждый день готовить вареники, сырники и пельмени – не проблема, ведь можно их сделать один раз и просто заморозить. Самое главное – знать верный процесс заморозки таких продуктов, чтобы не испортить их.
Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, как правильно замораживать сырники, а также вареники и пельмени.
Лучшие варианты заморозки:
1. Замешать тесто, добавить все необходимые ингредиенты, сформировать блюдо, досточку или противень присыпать мукой и выложить изделия одним слоем, присыпать мукой и накрыть пленкой.
4. Поставьте в морозильную камеру.
Продукты замораживаются быстрее и лучше, если положить их в морозильный отдел где свободно, температура должна быть не ниже -18 градусов
5. Не открывайте дверцу морозильной камеры в течение нескольких часов.
6. После достаньте замороженные блюда, стряхните с них лишнюю муку.
7. Как можно скорее положите их в зип-пакет или контейнер.
8. Верните назад в морозильную камеру.
Важно, что такие блюда не нуждаются в предварительной разморозки.
"Другим допустимым вариантом является – довести блюда до полной готовности, охладить их, спрятать в морозильную камеру не позднее чем через 2 часа. Выложить на противень одним слоем, заморозить и так же переложить в пакет или контейнер", – подытожила эксперт.
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