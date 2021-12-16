Как заморозить вареники, пельмени и сырники, чтобы они не слипались: советы эксперта

Если у вас нет времени каждый день готовить вареники, сырники и пельмени – не проблема, ведь можно их сделать один раз и просто заморозить. Самое главное – знать верный процесс заморозки таких продуктов, чтобы не испортить их.

Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, как правильно замораживать сырники, а также вареники и пельмени.

Видео дня

Лучшие варианты заморозки:

1. Замешать тесто, добавить все необходимые ингредиенты, сформировать блюдо, досточку или противень присыпать мукой и выложить изделия одним слоем, присыпать мукой и накрыть пленкой.

4. Поставьте в морозильную камеру.

Продукты замораживаются быстрее и лучше, если положить их в морозильный отдел где свободно, температура должна быть не ниже -18 градусов

5. Не открывайте дверцу морозильной камеры в течение нескольких часов.

6. После достаньте замороженные блюда, стряхните с них лишнюю муку.

7. Как можно скорее положите их в зип-пакет или контейнер.

8. Верните назад в морозильную камеру.

Важно, что такие блюда не нуждаются в предварительной разморозки.

"Другим допустимым вариантом является – довести блюда до полной готовности, охладить их, спрятать в морозильную камеру не позднее чем через 2 часа. Выложить на противень одним слоем, заморозить и так же переложить в пакет или контейнер", – подытожила эксперт.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: