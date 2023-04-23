Весной самыми актуальными блюдами, которые заказывают в ресторанах, конечно же являются салаты. В их основе разнообразная зелень, морепродукты, соусы. Но в домашних условиях также можно сделать такой кулинарный шедевр. А продукты для него есть во многих магазинах.

Идея приготовления легкого салата с прошутто и вялеными томатами опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Масло из под томатов нужно использовать для заправки.

Ингредиенты:

микс салата

прошутто

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красный лук

вяленые томаты

крем-сыр

бальзамический соус

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Выкладываем любимую зелень (лучше микс).

2. Тоненькие полукольца красного лука.

3. Вяленые томаты (если большие – режем).

4. Прошутто рвём на кусочки. Из крем-сыра ложкой формируем небольшие шарики.

5. Заправляем бальзамическим соусом и оливковым маслом (а еще лучше тем, в котором были вяленые томаты, потому что оно с пряностями и очень ароматное)

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