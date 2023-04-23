Какой вкусный салат приготовить из прошутто: вариант ресторанного блюда в домашних условиях
Весной самыми актуальными блюдами, которые заказывают в ресторанах, конечно же являются салаты. В их основе разнообразная зелень, морепродукты, соусы. Но в домашних условиях также можно сделать такой кулинарный шедевр. А продукты для него есть во многих магазинах.
Идея приготовления легкого салата с прошутто и вялеными томатами опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Масло из под томатов нужно использовать для заправки.
Ингредиенты:
- микс салата
- прошутто
- красный лук
- вяленые томаты
- крем-сыр
- бальзамический соус
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Выкладываем любимую зелень (лучше микс).
2. Тоненькие полукольца красного лука.
3. Вяленые томаты (если большие – режем).
4. Прошутто рвём на кусочки. Из крем-сыра ложкой формируем небольшие шарики.
5. Заправляем бальзамическим соусом и оливковым маслом (а еще лучше тем, в котором были вяленые томаты, потому что оно с пряностями и очень ароматное)
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