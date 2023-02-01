Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными
Куриные сердечки – это не только очень бюджетный, но и вкусный продукт. Его нужно только правильно готовить. Текстура достаточно плотная и тугая. Поэтому для размягчения идеально подходит тушение в сливках. Особенно вкусно со специями и зеленью.
Идея приготовления куриных сердечек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриных сердечек
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 мл 10% сливок
- 1 ст.л. муки
- прованские травы, перец, соль
- укроп
Способ приготовления:
1. На оливковом масле обжариваем лук до золотистости и добавляем мелко нарезанную морковь.
2. Перемешиваем и готовим до полуготовности моркови.
3. Добавляем очищенные сердечки, перемешиваем и готовим 10 мин (они должны посветлеть).
4. К теплым сливкам добавляем специи и соль и заправляем ими сердечки.
5. Перемешиваем и готовим 15 минут на среднем огне до загустения соуса.
6. Посыпаем укропом и перемешиваем.
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