Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными

Куриные сердечки – это не только очень бюджетный, но и вкусный продукт. Его нужно только правильно готовить. Текстура достаточно плотная и тугая. Поэтому для размягчения идеально подходит тушение в сливках. Особенно вкусно со специями и зеленью.

Идея приготовления куриных сердечек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными

Ингредиенты:

  • 500 г куриных сердечек
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 200 мл 10% сливок
  • 1 ст.л. муки
  • прованские травы, перец, соль
  • укроп
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Способ приготовления:

Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными

1. На оливковом масле обжариваем лук до золотистости и добавляем мелко нарезанную морковь.

2. Перемешиваем и готовим до полуготовности моркови.

Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными

3. Добавляем очищенные сердечки, перемешиваем и готовим 10 мин (они должны посветлеть).

4. К теплым сливкам добавляем специи и соль и заправляем ими сердечки.

Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными

5. Перемешиваем и готовим 15 минут на среднем огне до загустения соуса.

Куриные сердечки в сливках: получаются очень мягкими и сочными

6. Посыпаем укропом и перемешиваем.

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