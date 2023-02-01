Куриные сердечки – это не только очень бюджетный, но и вкусный продукт. Его нужно только правильно готовить. Текстура достаточно плотная и тугая. Поэтому для размягчения идеально подходит тушение в сливках. Особенно вкусно со специями и зеленью.

Идея приготовления куриных сердечек в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

500 г куриных сердечек

1 луковица

1 морковь

200 мл 10% сливок

1 ст.л. муки

прованские травы, перец, соль

укроп

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Способ приготовления:

1. На оливковом масле обжариваем лук до золотистости и добавляем мелко нарезанную морковь.

2. Перемешиваем и готовим до полуготовности моркови.

3. Добавляем очищенные сердечки, перемешиваем и готовим 10 мин (они должны посветлеть).

4. К теплым сливкам добавляем специи и соль и заправляем ими сердечки.

5. Перемешиваем и готовим 15 минут на среднем огне до загустения соуса.

6. Посыпаем укропом и перемешиваем.

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