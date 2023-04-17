В отличие от маринованных, квашеные помидоры получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. Приготовление закуски не занимает много времени, важно лишь сделать удачный рассол.

Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров по-новому с болгарским перцем и аспирином.

Ингредиенты:

помидоры

аспирин (на каждую 3-литровую банку по 3 шт)

Рассол:

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холодная вода – 6 л

соль – 1 ст

уксус – 3 ст

сахар – 3 ст

болгарский перец – 1 кг

чеснок – 1 ст

стручковый перец –1-2 шт

Способ приготовления:

1. Перец и чеснок смолоть через мясорубку.

2. Смешать все нужные ингредиенты для рассола. Перемешать, чтобы сахар и соль растворились.

3. Разложить помидоры в банки, по желанию можно добавить петрушку, добавить аспирин. Залить все рассолом и закрыть капроновыми крышками.

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