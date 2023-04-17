Квашеные помидоры под капроновую крышку по-новому: рецепт вкусной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Квашеные помидоры под капроновую крышку по-новому: рецепт вкусной закуски

В отличие от маринованных, квашеные помидоры получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. Приготовление закуски не занимает много времени, важно лишь сделать удачный рассол.

Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров по-новому с болгарским перцем и аспирином.

Рецепт квашеных помидоров с болгарским перцем и аспирином

Ингредиенты:

  • помидоры
  • аспирин (на каждую 3-литровую банку по 3 шт)

Рассол:

Видео дня
  • холодная вода – 6 л
  • соль – 1 ст
  • уксус – 3 ст
  • сахар – 3 ст
  • болгарский перец – 1 кг
  • чеснок – 1 ст
  • стручковый перец –1-2 шт

Способ приготовления:

1. Перец и чеснок смолоть через мясорубку.

Домашние квашеные помидоры

2. Смешать все нужные ингредиенты для рассола. Перемешать, чтобы сахар и соль растворились.

Квашеные помидоры с аспирином и перцем

3. Разложить помидоры в банки, по желанию можно добавить петрушку, добавить аспирин. Залить все рассолом и закрыть капроновыми крышками.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты