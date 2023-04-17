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Квашеные помидоры под капроновую крышку по-новому: рецепт вкусной закуски
В отличие от маринованных, квашеные помидоры получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. Приготовление закуски не занимает много времени, важно лишь сделать удачный рассол.
Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров по-новому с болгарским перцем и аспирином.
Ингредиенты:
- помидоры
- аспирин (на каждую 3-литровую банку по 3 шт)
Рассол:
- холодная вода – 6 л
- соль – 1 ст
- уксус – 3 ст
- сахар – 3 ст
- болгарский перец – 1 кг
- чеснок – 1 ст
- стручковый перец –1-2 шт
Способ приготовления:
1. Перец и чеснок смолоть через мясорубку.
2. Смешать все нужные ингредиенты для рассола. Перемешать, чтобы сахар и соль растворились.
3. Разложить помидоры в банки, по желанию можно добавить петрушку, добавить аспирин. Залить все рассолом и закрыть капроновыми крышками.
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