Квашенные помидоры под капроновую крышку: пропорции на 3-литровую банку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Квашенные помидоры под капроновую крышку: пропорции на 3-литровую банку

Квашенные помидоры, в отличие от маринованных, получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. К тому же, в разы быстрее и легче готовятся. Важно в приготовлении – использовать как можно больше зелени и добавить чеснок.

Фудблогер Виктория с ником victoriia.plants на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров с чесноком и зеленью без уксуса.

Рецепт квашеных помидоров под капроновую крышку

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • помидоры
  • чеснок
  • укроп\петрушка
  • листья вишни и смородины
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  • соль – 50 г
  • вода

Способ приготовления:

1. На дно банки выложить несколько зубчиков чеснока, зонтики укропа или петрушку, листья вишни и смородины.

Домашние квашеные помидоры

2. Помыть и утрамбовать помидоры.

3. Наверх насыпать соль и наполнить банку холодной водой.

Квашенные помидоры на 3-литровую банку

4. Накрыть банку капроновой крышкой и взболтать, чтобы соль растворилась. Поставить тару в холодное место и оставить минимум на 5-6 дней. Готово!

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