Квашенные помидоры, в отличие от маринованных, получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. К тому же, в разы быстрее и легче готовятся. Важно в приготовлении – использовать как можно больше зелени и добавить чеснок.

Фудблогер Виктория с ником victoriia.plants на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров с чесноком и зеленью без уксуса.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

помидоры

чеснок

укроп\петрушка

листья вишни и смородины

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соль – 50 г

вода

Способ приготовления:

1. На дно банки выложить несколько зубчиков чеснока, зонтики укропа или петрушку, листья вишни и смородины.

2. Помыть и утрамбовать помидоры.

3. Наверх насыпать соль и наполнить банку холодной водой.

4. Накрыть банку капроновой крышкой и взболтать, чтобы соль растворилась. Поставить тару в холодное место и оставить минимум на 5-6 дней. Готово!

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