Квашенные помидоры под капроновую крышку: пропорции на 3-литровую банку
Квашенные помидоры, в отличие от маринованных, получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. К тому же, в разы быстрее и легче готовятся. Важно в приготовлении – использовать как можно больше зелени и добавить чеснок.
Фудблогер Виктория с ником victoriia.plants на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных помидоров с чесноком и зеленью без уксуса.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- помидоры
- чеснок
- укроп\петрушка
- листья вишни и смородины
- соль – 50 г
- вода
Способ приготовления:
1. На дно банки выложить несколько зубчиков чеснока, зонтики укропа или петрушку, листья вишни и смородины.
2. Помыть и утрамбовать помидоры.
3. Наверх насыпать соль и наполнить банку холодной водой.
4. Накрыть банку капроновой крышкой и взболтать, чтобы соль растворилась. Поставить тару в холодное место и оставить минимум на 5-6 дней. Готово!
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