Квашеные помидоры под капроновой крышкой: готовятся без уксуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,5 т.
Квашеные помидоры под капроновой крышкой: готовятся без уксуса

Квашеные помидоры можно готовить не только в бочке, но и в банках под капроновой крышкой. Для того, чтобы они были вкусными и в меру острыми и кислыми, не нужно добавлять уксус.

Как приготовить вкусные домашние квашеные помидоры

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров, которые готовятся без уксуса.

Рецепт помидоров
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Ингредиенты:

  • помидоры
  • листья вишни, хрена, укроп
  • чеснок

Рассол на трехлитровую банку:

  • холодная вода – 1,5 л
  • соль – 105 г
  • сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры и листья хорошо помойте, сложите на дно банки листья, чеснок, помидоры, снова чеснок, листья.

Помидоры с зеленью и чесноком

2. Рассол: в холодную воду добавьте соль и сахар, размешайте.

Рассол для помидоров

3. Залейте помидоры рассолом, накройте банку капроновой крышкой, оставьте в тепле на 3 суток.

Приготовление помидоров

4. После поставьте в холодильник, охладите и можно есть.

Готовые квашеные помидоры

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