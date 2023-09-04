Квашеные помидоры можно готовить не только в бочке, но и в банках под капроновой крышкой. Для того, чтобы они были вкусными и в меру острыми и кислыми, не нужно добавлять уксус.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных квашеных помидоров, которые готовятся без уксуса.

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Ингредиенты:

помидоры

листья вишни, хрена, укроп

чеснок

Рассол на трехлитровую банку:

холодная вода – 1,5 л

соль – 105 г

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры и листья хорошо помойте, сложите на дно банки листья, чеснок, помидоры, снова чеснок, листья.

2. Рассол: в холодную воду добавьте соль и сахар, размешайте.

3. Залейте помидоры рассолом, накройте банку капроновой крышкой, оставьте в тепле на 3 суток.

4. После поставьте в холодильник, охладите и можно есть.

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