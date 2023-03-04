Как сварить густое варенье

Лето – сезон консервации не только овощей, но и фруктов и ягод. Впрочем, в процессе приготовления варенье не всегда получается нужной густой консистенции. Влияет на это несколько моментов, о которых нужно знать каждой хозяйке.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно сварить густое варенье.

Посуда

Для приготовления густого варенья наиболее подходит широкая емкость с объемом не менее 5 литров – таз или кастрюля. Важно, чтобы тара была изготовлена из латуни или меди, ведь такие материалы обладают высокой теплопроводностью и варенье не будет пригорать. Также подойдет и обычная кастрюля с толстыми стенками из нержавеющей стали.

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Фрукты и ягоды

Для того чтобы варенье было насыщенным и густым, для приготовления подойдут целые свежие ягоды – заготовка будет иметь прозрачный тягучий сироп, а кусочки ягод или фруктов сохранят свою форму и будут плавать в нем. В то время как мягкие и слегка поврежденные подойдут для повидла и жидкого варенья.

Пропорции

Идеальное соотношение для густого варенья – одна порция плодов на одну порцию сахара.

Технология приготовления

Когда вы перебрали ягоды, их нужно равномерно засыпать сахаром и оставить на время. Когда они пустили сок, это свидетельствует о том, что можно переходить к варке. Для этого нужно немного перемешать ягоды, чтобы не раздавить их и поставить таз на слабый огонь. В процессе варки на поверхности будет появляться пена, которую нужно обязательно снимать. Также следите за тем, чтобы сахар полностью растворился. С момента закипания варенье нужно варить 5 минут, после чего убрать из огня и охладить до комнатной температуры. Таким образом, нужно повторить несколько раз, пока варенье не будет готовым.

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