Малина – очень полезная для здоровья ягода, которая может похвастаться большим содержанием питательных веществ и витаминов. Неважно, приобретаете ли вы ее в магазине или собираете с собственной грядки, вам однозначно хочется, чтобы малина хранилась как можно дольше свежей и не портилась.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и поделится с вами лучшим способом, который в этом поможет.

Как долго хранить малину свежей?

Следует сразу отметить, что малину нужно хранить только в холодильнике. Оставлять ее на столе даже в прохладном помещении – такая себе идея, иначе она быстро начнет портиться или плесневеть.

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Лучшая температура для хранения малины составляет 4-5 градусов. В таких условиях ягода может быть свежей в течение 3 дней.

Технология хранения:

1. Переложить ягоды в сухой контейнер или небольшой поднос и обязательно в один слой. Пакеты в этом случае использовать нельзя.

2. Оставить контейнер с ягодами на средней полке холодильника. Важно, что рядом не было остро пахнущих продуктов, ведь малина быстро впитывает посторонние запахи. И конечно, для лучшего эффекта контейнер можно накрыть плотной крышкой.

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