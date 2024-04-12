Легкий салат из зеленого лука, с яйцами и свежим огурцом: готовится с майонезом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Весна – идеальное время для приготовления вкусных и полезных овощных салатов с зеленью, вареными яйцами и сметаной. Если хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте филе, морепродукты, сыр. 

Из чего приготовить легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого весеннего салата из зеленого лука, яиц и огурца. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 4 вареных яйца
  • 1 большой огурец
  • 0,5 банки горошка
  • укроп, петрушка
  • зеленый лук
  • соль, перец
  • 1,5-2 ст. л. майонеза/сметаны

Способ приготовления: 

1. Вареные яйца нарежьте кубиками, огурцы соломкой, мелко порежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

Ингредиенты для салата

2. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец.

Приготовление салата

3. Заправьте майонезом или сметаной, хорошо перемешайте. 

Готовый салат

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