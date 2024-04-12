Весна – идеальное время для приготовления вкусных и полезных овощных салатов с зеленью, вареными яйцами и сметаной. Если хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте филе, морепродукты, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого весеннего салата из зеленого лука, яиц и огурца.

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Ингредиенты:

4 вареных яйца

1 большой огурец

0,5 банки горошка

укроп, петрушка

зеленый лук

соль, перец

1,5-2 ст. л. майонеза/сметаны

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарежьте кубиками, огурцы соломкой, мелко порежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

2. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец.

3. Заправьте майонезом или сметаной, хорошо перемешайте.

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