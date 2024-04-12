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Легкий салат из зеленого лука, с яйцами и свежим огурцом: готовится с майонезом
Весна – идеальное время для приготовления вкусных и полезных овощных салатов с зеленью, вареными яйцами и сметаной. Если хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте филе, морепродукты, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого весеннего салата из зеленого лука, яиц и огурца.
Ингредиенты:
- 4 вареных яйца
- 1 большой огурец
- 0,5 банки горошка
- укроп, петрушка
- зеленый лук
- соль, перец
- 1,5-2 ст. л. майонеза/сметаны
Способ приготовления:
1. Вареные яйца нарежьте кубиками, огурцы соломкой, мелко порежьте укроп, петрушку и зеленый лук.
2. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец.
3. Заправьте майонезом или сметаной, хорошо перемешайте.
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