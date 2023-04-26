Легкий салат с капустой и тунцом за 10 минут: готовится с майонезом

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат с капустой и тунцом за 10 минут: готовится с майонезом

Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, из которой можно готовить намазки на бутерброды, паштет, салаты и добавлять в различные закуски. Он прекрасно сочетается с зеленью, свежими овощами – капустой, огурцами, помидорами, а также сыром и яйцами.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого и сытного салата с капустой и тунцом, который вы приготовите всего за 10 минут.

Рецепт салата с капустой и тунцом с майонезом

Ингредиенты:

  • молодая капуста
  • яйца – 4 шт
  • сыр твердый – 100 г
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  • тунец консервированный
  • майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, а в готовом виде почистить и нарезать кубиками.

Салат из капусты и тунца

2. Капусту тонко нашинковать.

3. Твердый сыр натереть на терке.

Тунец для приготовления

3. В глубокой миске смешать яйца, капусту и сыр. Добавить к ингредиентам тунец. 

Бюджетный салат с тунцем

4. Заправить майонезом салат и перемешать. По желанию дополнить солью и перцем.

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