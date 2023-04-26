Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, из которой можно готовить намазки на бутерброды, паштет, салаты и добавлять в различные закуски. Он прекрасно сочетается с зеленью, свежими овощами – капустой, огурцами, помидорами, а также сыром и яйцами.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого и сытного салата с капустой и тунцом, который вы приготовите всего за 10 минут.

Ингредиенты:

молодая капуста

яйца – 4 шт

сыр твердый – 100 г

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тунец консервированный

майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, а в готовом виде почистить и нарезать кубиками.

2. Капусту тонко нашинковать.

3. Твердый сыр натереть на терке.

3. В глубокой миске смешать яйца, капусту и сыр. Добавить к ингредиентам тунец.

4. Заправить майонезом салат и перемешать. По желанию дополнить солью и перцем.

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