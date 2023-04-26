Легкий салат с капустой и тунцом за 10 минут: готовится с майонезом
Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, из которой можно готовить намазки на бутерброды, паштет, салаты и добавлять в различные закуски. Он прекрасно сочетается с зеленью, свежими овощами – капустой, огурцами, помидорами, а также сыром и яйцами.
Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого и сытного салата с капустой и тунцом, который вы приготовите всего за 10 минут.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- яйца – 4 шт
- сыр твердый – 100 г
- тунец консервированный
- майонез
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, а в готовом виде почистить и нарезать кубиками.
2. Капусту тонко нашинковать.
3. Твердый сыр натереть на терке.
3. В глубокой миске смешать яйца, капусту и сыр. Добавить к ингредиентам тунец.
4. Заправить майонезом салат и перемешать. По желанию дополнить солью и перцем.
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