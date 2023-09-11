Традиционную шаурму не обязательно заворачивать в лаваш, из необходимых ингредиентов можно приготовить сочный и пикантный салат. В основе блюда – филе, овощи и соус. Салат очень простой в приготовлении и весь процесс занимает всего 15 минут.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вкусного салата "Шаурма", который идеально подойдет на перекус.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

лаваш – 1 шт

огурец – 1 шт

помидоры – 1 шт

морковь по-корейски – 2-3 ст. л.

листья салата

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Соус:

сметана – 1 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

чеснок – 1 зубчик

перец молотый

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать филе, замариновать в специях и пожарить до золотистой корочки.

2. Лаваш нарезать средними квадратиками и слегка подсушить на сковороде.

3. Помидор порезать произвольно, огурец – соломкой.

4. В тарелку выложить жареную курицу, огурец и помидор, листья салата и морковь.

5. Смешать нужные ингредиенты для соуса и заправить салат. Приятного аппетита!

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