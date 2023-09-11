Легкий салат "Шаурма" за 15 минут: рецепт оригинального блюда на перекус
Традиционную шаурму не обязательно заворачивать в лаваш, из необходимых ингредиентов можно приготовить сочный и пикантный салат. В основе блюда – филе, овощи и соус. Салат очень простой в приготовлении и весь процесс занимает всего 15 минут.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вкусного салата "Шаурма", который идеально подойдет на перекус.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт
- лаваш – 1 шт
- огурец – 1 шт
- помидоры – 1 шт
- морковь по-корейски – 2-3 ст. л.
- листья салата
Соус:
- сметана – 1 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- чеснок – 1 зубчик
- перец молотый
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать филе, замариновать в специях и пожарить до золотистой корочки.
2. Лаваш нарезать средними квадратиками и слегка подсушить на сковороде.
3. Помидор порезать произвольно, огурец – соломкой.
4. В тарелку выложить жареную курицу, огурец и помидор, листья салата и морковь.
5. Смешать нужные ингредиенты для соуса и заправить салат. Приятного аппетита!
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