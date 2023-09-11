Легкий салат "Шаурма" за 15 минут: рецепт оригинального блюда на перекус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,7 т.
Легкий салат 'Шаурма' за 15 минут: рецепт оригинального блюда на перекус

Традиционную шаурму не обязательно заворачивать в лаваш, из необходимых ингредиентов можно приготовить сочный и пикантный салат. В основе блюда – филе, овощи и соус. Салат очень простой в приготовлении и весь процесс занимает всего 15 минут.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вкусного салата "Шаурма", который идеально подойдет на перекус.

Рецепт салата из филе и лавашем ''Шаурма''

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт
  • лаваш – 1 шт
  • огурец – 1 шт
  • помидоры – 1 шт
  • морковь по-корейски – 2-3 ст. л.
  • листья салата
Видео дня

Соус:

  • сметана – 1 ст. л.
  • майонез – 1 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • перец молотый

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать филе, замариновать в специях и пожарить до золотистой корочки.

2. Лаваш нарезать средними квадратиками и слегка подсушить на сковороде.

Лаваш и куриное филе для салата

3. Помидор порезать произвольно, огурец – соломкой.

4. В тарелку выложить жареную курицу, огурец и помидор, листья салата и морковь.

Салат с куриным филе

5. Смешать нужные ингредиенты для соуса и заправить салат. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты