Легкий суп с плавленым сыром и красной рыбой: идеальное блюдо на обед
Суп – идеальное блюдо для легкого и быстрого обеда. Готовить его можно из разного мяса, рыбы, дополнять фрикадельками, плавленым сыром, любимыми овощами.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт нежного сливочного супа с плавленым сыром и красной рыбой, которой вы легко приготовите за 30 минут для всей семьи.
Ингредиенты:
- форель – 400 г
- картофель – 4 средних шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- брокколи – 200 г
- помидорки черри – 100 г
- сыр сливочный – 150 г
- зелень
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить зажарку. Для этого измельчить лук и морковь. Поджарить все вместе в кастрюле до мягкости и лёгкой золотистости.
2. К зажарке добавить картофель, специи и залить кипятком. Варить под крышкой 15 минут.
3. На этом этапе нужно добавить в суп сыр, брокколи, помидоры (их лучше порезать пополам) и рыбу. Варить еще 10-15 минут.
4. В конце посыпать суп зеленью, довести до кипения и снимать с огня. Готово!
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