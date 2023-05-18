Суп – идеальное блюдо для легкого и быстрого обеда. Готовить его можно из разного мяса, рыбы, дополнять фрикадельками, плавленым сыром, любимыми овощами.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт нежного сливочного супа с плавленым сыром и красной рыбой, которой вы легко приготовите за 30 минут для всей семьи.

Ингредиенты:

форель – 400 г

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картофель – 4 средних шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

брокколи – 200 г

помидорки черри – 100 г

сыр сливочный – 150 г

зелень

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить зажарку. Для этого измельчить лук и морковь. Поджарить все вместе в кастрюле до мягкости и лёгкой золотистости.

2. К зажарке добавить картофель, специи и залить кипятком. Варить под крышкой 15 минут.

3. На этом этапе нужно добавить в суп сыр, брокколи, помидоры (их лучше порезать пополам) и рыбу. Варить еще 10-15 минут.

4. В конце посыпать суп зеленью, довести до кипения и снимать с огня. Готово!

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