Ленивые хачапури с твердым сыром: готовятся на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури с твердым сыром: готовятся на сковороде

Самое вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, которое можно есть на завтрак, перекус, ужин и даже подавать к праздничному столу – хачапури. Готовить их можно по-разному, но самый простой вариант – на жидком тесте и на сковороде.

Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого хачапури из твердого сыра и молока. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 3 ст л муки
  • 1/3 ч л соли
  • 170 гр натертого сыра
  • 100 мл молока

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль, муку и тщательно перемешайте.

Приготовление теста

2. Добавьте твердый тертый сыр и снова перемешайте.

Сыр для теста

3. Вылейте тесто на горячую сковороду и жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки!

Как правильно готовить хачапури

Порежьте и подавайте горячим! 

Готовое блюдо

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