Ленивые хачапури с твердым сыром: готовятся на сковороде
Самое вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, которое можно есть на завтрак, перекус, ужин и даже подавать к праздничному столу – хачапури. Готовить их можно по-разному, но самый простой вариант – на жидком тесте и на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого хачапури из твердого сыра и молока.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 3 ст л муки
- 1/3 ч л соли
- 170 гр натертого сыра
- 100 мл молока
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль, муку и тщательно перемешайте.
2. Добавьте твердый тертый сыр и снова перемешайте.
3. Вылейте тесто на горячую сковороду и жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки!
Порежьте и подавайте горячим!
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