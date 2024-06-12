Самое вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо, которое можно есть на завтрак, перекус, ужин и даже подавать к праздничному столу – хачапури. Готовить их можно по-разному, но самый простой вариант – на жидком тесте и на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого хачапури из твердого сыра и молока.

Ингредиенты:

1 яйцо

3 ст л муки

1/3 ч л соли

170 гр натертого сыра

100 мл молока

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль, муку и тщательно перемешайте.

2. Добавьте твердый тертый сыр и снова перемешайте.

3. Вылейте тесто на горячую сковороду и жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки!

Порежьте и подавайте горячим!

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