Баклажаны довольно часто маринуют как закуску быстрого приготовления, а также готовят на зиму. Для второго варианта не обязательно использовать множество специй и дополнительных ингредиентов, стоит сделать лишь удачный маринад. Овощи прекрасно держат форму, а на вкус – как грибы.

Фудблогер Лариса Мытник (larisamitnik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных баклажанов с маринадом на зиму, которые вы легко приготовите без стерилизации.

Ингредиенты:

баклажаны – 4 кг

соль – 2 ст. л.

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Маринад:

вода – 8 ст. по 250 мл

уксус – 2 стекла по 250 мл

Способ приготовления:

1. Для начала помыть и порезать баклажаны брусочками. Посолить, перемешать и оставить в таком виде на 2 часа, чтобы получилась вся горечь из овощей.

2. Между тем простерилизовать банки и крышки.

3. Когда пройдет 2 часа, баклажаны промыть под проточной водой.

4. Для маринада смешать нужные ингредиенты и поставить на огонь. Довести до кипения.

5. В кипящий маринад выложить баклажаны и довести до кипения. Варить 5-7 минут.

6. После этого разложить баклажаны в банки и закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном и оставить охлаждаться. Готово!

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