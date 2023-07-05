Маринованные помидоры на 1 л банку с аспирином: самый простой рецепт удачной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт помидоров на зиму

Помидоры можно не только использовать для приготовления салатов, но еще и вкусно консервировать в собственном соку, а также мариновать и солить в бочках. Если вы хотите, чтобы они были острыми, не жалейте специй и чеснока. 

Вкусные маринованные помидоры

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных помидоров с аспирином, уксусом, которые получатся в меру острыми.

Рецепт помидор
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Ингредиенты:

  • помидоры 
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – 0,5 ст. л. 
  • черный перец – 0,3 ч. л.
  • аспирин – 1 таблетка 
  • перец сладкий – несколько кусков 
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 1 зуб. 
  • уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. На дно чистых банок выложите все листья и черный перец. Наполните до середины помидорами.

Помидоры с луком и чесноком

2. Добавьте кусочки перца лук, чеснок, далее снова помидоры. Всыпьте сахар, соль, влейте уксус.

Приготовление помидоров

4. Таблетки лучше растолочь (но они и так растворяются) и добавить в банки.

Помидоры с аспирином

5. Залейте крутым кипятком и сразу закатайте герметично банки. 

Маринад для закуски

6. Укутайте теплым одеялом на сутки, не меньше – помидоры должны хорошо прогреться!

Готовые помидоры

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