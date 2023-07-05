Помидоры можно не только использовать для приготовления салатов, но еще и вкусно консервировать в собственном соку, а также мариновать и солить в бочках. Если вы хотите, чтобы они были острыми, не жалейте специй и чеснока.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных помидоров с аспирином, уксусом, которые получатся в меру острыми.

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Ингредиенты:

помидоры

сахар – 2 ст. л.

соль – 0,5 ст. л.

черный перец – 0,3 ч. л.

аспирин – 1 таблетка

перец сладкий – несколько кусков

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. На дно чистых банок выложите все листья и черный перец. Наполните до середины помидорами.

2. Добавьте кусочки перца лук, чеснок, далее снова помидоры. Всыпьте сахар, соль, влейте уксус.

4. Таблетки лучше растолочь (но они и так растворяются) и добавить в банки.

5. Залейте крутым кипятком и сразу закатайте герметично банки.

6. Укутайте теплым одеялом на сутки, не меньше – помидоры должны хорошо прогреться!

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