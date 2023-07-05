Маринованные помидоры на 1 л банку с аспирином: самый простой рецепт удачной закуски на зиму
Помидоры можно не только использовать для приготовления салатов, но еще и вкусно консервировать в собственном соку, а также мариновать и солить в бочках. Если вы хотите, чтобы они были острыми, не жалейте специй и чеснока.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных помидоров с аспирином, уксусом, которые получатся в меру острыми.
Ингредиенты:
- помидоры
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 0,5 ст. л.
- черный перец – 0,3 ч. л.
- аспирин – 1 таблетка
- перец сладкий – несколько кусков
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- уксус 9% – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. На дно чистых банок выложите все листья и черный перец. Наполните до середины помидорами.
2. Добавьте кусочки перца лук, чеснок, далее снова помидоры. Всыпьте сахар, соль, влейте уксус.
4. Таблетки лучше растолочь (но они и так растворяются) и добавить в банки.
5. Залейте крутым кипятком и сразу закатайте герметично банки.
6. Укутайте теплым одеялом на сутки, не меньше – помидоры должны хорошо прогреться!
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