Мясной салат "Шахтерский" без майонеза: блюдо на все случаи жизни

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Мясной салат 'Шахтерский' без майонеза: блюдо на все случаи жизни

"Шахтерский" – это вкуснейший мясной салат на все случаи жизни. Традиционно в его основе – говядина или телятина, соленые огурцы и лук. Особенностью салата есть то, что вместо майонеза заправляют его горячей пикантной заправкой, а настаивают минимум 8 часов. Он получается очень сочный и сытный.

Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного мясного салата "Шахтерский" с вкусной заправкой без майонеза.

Рецепт салата ''Шахтерский'' без майонеза

Ингредиенты:

  • говядина или телятина – 500 г
  • красный лук – 1 шт
  • соленые огурцы – 4-5 шт
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  • масло растительное – 50 мл
  • лавровый лист – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отварить говядину или телятину до готовности. В готовом виде нарезать соломкой и переложить в глубокую миску.

Мясо для салата

2. Огурцы нарезать соломкой и добавить к мясу.

3. Порезать полукольцами лук и добавить к ингредиентам.

Заправка для салата

4. Для заправки салата нужно в сковороду налить растительное масло, добавить лавровый лист, перец и измельченный чеснок. Разогреть и жарить 1-2 минуты.

5. Готовую заправку процедить через сито и заправить салат. Посолить и перемешать.

Мясной салат без майонеза

6. Оставить салат в холодильнике примерно на 8 часов, чтобы настоялся – так блюдо будет еще вкуснее.

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