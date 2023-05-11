"Шахтерский" – это вкуснейший мясной салат на все случаи жизни. Традиционно в его основе – говядина или телятина, соленые огурцы и лук. Особенностью салата есть то, что вместо майонеза заправляют его горячей пикантной заправкой, а настаивают минимум 8 часов. Он получается очень сочный и сытный.

Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного мясного салата "Шахтерский" с вкусной заправкой без майонеза.

Ингредиенты:

говядина или телятина – 500 г

красный лук – 1 шт

соленые огурцы – 4-5 шт

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масло растительное – 50 мл

лавровый лист – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отварить говядину или телятину до готовности. В готовом виде нарезать соломкой и переложить в глубокую миску.

2. Огурцы нарезать соломкой и добавить к мясу.

3. Порезать полукольцами лук и добавить к ингредиентам.

4. Для заправки салата нужно в сковороду налить растительное масло, добавить лавровый лист, перец и измельченный чеснок. Разогреть и жарить 1-2 минуты.

5. Готовую заправку процедить через сито и заправить салат. Посолить и перемешать.

6. Оставить салат в холодильнике примерно на 8 часов, чтобы настоялся – так блюдо будет еще вкуснее.

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