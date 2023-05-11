Мясной салат "Шахтерский" без майонеза: блюдо на все случаи жизни
"Шахтерский" – это вкуснейший мясной салат на все случаи жизни. Традиционно в его основе – говядина или телятина, соленые огурцы и лук. Особенностью салата есть то, что вместо майонеза заправляют его горячей пикантной заправкой, а настаивают минимум 8 часов. Он получается очень сочный и сытный.
Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного мясного салата "Шахтерский" с вкусной заправкой без майонеза.
Ингредиенты:
- говядина или телятина – 500 г
- красный лук – 1 шт
- соленые огурцы – 4-5 шт
- масло растительное – 50 мл
- лавровый лист – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сначала нужно отварить говядину или телятину до готовности. В готовом виде нарезать соломкой и переложить в глубокую миску.
2. Огурцы нарезать соломкой и добавить к мясу.
3. Порезать полукольцами лук и добавить к ингредиентам.
4. Для заправки салата нужно в сковороду налить растительное масло, добавить лавровый лист, перец и измельченный чеснок. Разогреть и жарить 1-2 минуты.
5. Готовую заправку процедить через сито и заправить салат. Посолить и перемешать.
6. Оставить салат в холодильнике примерно на 8 часов, чтобы настоялся – так блюдо будет еще вкуснее.
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