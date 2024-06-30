На чем приготовить идеальное тесто для домашней пиццы: не липнет в руки и хорошо раскатывается
Для того чтобы домашняя пицца получилась действительно удачной – лучше всего сделать дрожжевое тесто для основания. Оно будет пышным и прекрасно раскатится. Начинку можно положить любую.
Идея приготовления идеального теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Раскатать основание можно достаточно тонко.
Ингредиенты:
- сухие быстрые дрожжи – 10 г
- мука – 400 г
- теплая вода – 250 мл.
- соль – 10 г
- сахар – 20 г
- масло – 60 мл.
Способ приготовления:
1. В глубокую миску выложить теплую воду, дрожжи и сахар.
2. Перемешать и бросить в теплом месте на 15 минут до образования пышной пены.
3. Далее добавить соль и начать постепенно подсыпать просеянную муку (возможно, ее уйдет поменьше).
4. Параллельно с мукой подлить масло.
5. Тесто замешивать не менее 10 минут. Должно получиться мягкое, нежное, слегка липкое тесто. Если тесто очень липкое даже после вымешивания – добавьте еще немного муки.
6. Смазать тесто растительным маслом, выложить в миску, накрыть пищевой пленкой и полотенцем и поставить в теплое место минимум на час.
7. Тесто должно хорошо подойти и увеличиться в 2 раза. Можно положить в предварительно разогретую на минимуме и выключенную духовку. Тесто за это время вырастет втрое.
8. Готовое тесто можно разделить на 2 части и приготовить 2 круглых пиццы диаметром 36 см. А можно приготовить одну большую пиццу на прямоугольный противень.
9. Тесто слегка раскатать (мукой не подсыпать ни тесто, ни поверхность). Противень слегка смазать растительным маслом.
10. Переложить слегка раскатанное тесто в формы и руками словно растянуть его.
11. Сделать небольшие бортики.
12. Смазать основание несколькими ложками кетчупа.
13. Выложить начинку по вкусу: тертая моцарелла и сверху на сыр изрезана полосками салями и сверху еще немного гауды.
14. Выпекать в предварительно разогретой до 250 градусов духовке 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: