Для того чтобы домашняя пицца получилась действительно удачной – лучше всего сделать дрожжевое тесто для основания. Оно будет пышным и прекрасно раскатится. Начинку можно положить любую.

Идея приготовления идеального теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Раскатать основание можно достаточно тонко.

Ингредиенты:

сухие быстрые дрожжи – 10 г

мука – 400 г

теплая вода – 250 мл.

соль – 10 г

сахар – 20 г

масло – 60 мл.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выложить теплую воду, дрожжи и сахар.

2. Перемешать и бросить в теплом месте на 15 минут до образования пышной пены.

3. Далее добавить соль и начать постепенно подсыпать просеянную муку (возможно, ее уйдет поменьше).

4. Параллельно с мукой подлить масло.

5. Тесто замешивать не менее 10 минут. Должно получиться мягкое, нежное, слегка липкое тесто. Если тесто очень липкое даже после вымешивания – добавьте еще немного муки.

6. Смазать тесто растительным маслом, выложить в миску, накрыть пищевой пленкой и полотенцем и поставить в теплое место минимум на час.

7. Тесто должно хорошо подойти и увеличиться в 2 раза. Можно положить в предварительно разогретую на минимуме и выключенную духовку. Тесто за это время вырастет втрое.

8. Готовое тесто можно разделить на 2 части и приготовить 2 круглых пиццы диаметром 36 см. А можно приготовить одну большую пиццу на прямоугольный противень.

9. Тесто слегка раскатать (мукой не подсыпать ни тесто, ни поверхность). Противень слегка смазать растительным маслом.

10. Переложить слегка раскатанное тесто в формы и руками словно растянуть его.

11. Сделать небольшие бортики.

12. Смазать основание несколькими ложками кетчупа.

13. Выложить начинку по вкусу: тертая моцарелла и сверху на сыр изрезана полосками салями и сверху еще немного гауды.

14. Выпекать в предварительно разогретой до 250 градусов духовке 10-15 минут.

