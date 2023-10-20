Нежные куриные фрикадельки в соусе: к макаронам, кашам и пюре

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Нежные куриные фрикадельки в соусе: к макаронам, кашам и пюре

Фрикадельки – это универсальное мясное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Их можно сделать из куриного или свиного фарша, дополнить сыром, соусом и зеленью. В готовом виде – это прекрасное дополнение к пюре, кашам, макаронам.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт нежных куриных фрикаделек с соусом.

Куриные фрикадельки с соусом

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г
  • лук – 1 шт большой или 3 шт малые
  • чеснок – 4-5 зубчиков
  • специи: соль, перец
  • мука – для панировки
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Соус:

  • сметана – 150 мл
  • томатная паста – 1,5 ст. л.
  • вода – 300 мл
  • специи: соль, перец, любимые

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть филе, просушить и смолоть через мясорубку. Также смолоть чеснок и лук.

2. Измельченные ингредиенты смешать между собой, добавить специи и хорошо отбить фарш. Он может быть немного жидкий – это нормально.

Фрикадельки из куриного фарша

3. Отдельно в миску насыпать муку. Ложкой или влажными руками набирать фарш и формировать фрикадельки, обвалять в муке.

4. Обжарить фрикадельки на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Достать их из сковороды.

Фрикадельки как тефтели

5. В сковороду добавить сметану, томатную пасту, специи, налить теплую воду и варить соус до кипения.

Фрикадельки в сметане и томате

6. В кипящий соус выложить фрикадельки, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20-30 минут. Приятного аппетита!

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