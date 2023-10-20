Нежные куриные фрикадельки в соусе: к макаронам, кашам и пюре
Фрикадельки – это универсальное мясное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Их можно сделать из куриного или свиного фарша, дополнить сыром, соусом и зеленью. В готовом виде – это прекрасное дополнение к пюре, кашам, макаронам.
В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт нежных куриных фрикаделек с соусом.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- лук – 1 шт большой или 3 шт малые
- чеснок – 4-5 зубчиков
- специи: соль, перец
- мука – для панировки
Соус:
- сметана – 150 мл
- томатная паста – 1,5 ст. л.
- вода – 300 мл
- специи: соль, перец, любимые
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть филе, просушить и смолоть через мясорубку. Также смолоть чеснок и лук.
2. Измельченные ингредиенты смешать между собой, добавить специи и хорошо отбить фарш. Он может быть немного жидкий – это нормально.
3. Отдельно в миску насыпать муку. Ложкой или влажными руками набирать фарш и формировать фрикадельки, обвалять в муке.
4. Обжарить фрикадельки на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Достать их из сковороды.
5. В сковороду добавить сметану, томатную пасту, специи, налить теплую воду и варить соус до кипения.
6. В кипящий соус выложить фрикадельки, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20-30 минут. Приятного аппетита!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: