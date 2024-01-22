Свекла, сельдь и лук – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Для того, чтобы овощ оставался полезным, его лучше всего запекать.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью.

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Ингредиенты:

300 г слабосоленой сельди

1 вареная свекла

0,5 красной луковицы

0,5 б консервированного горошка

укроп

масло

черный перец

Маринад для лука:

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ст. л. уксуса

0,5 стекла воды

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.

3. Все ингредиенты смешайте, заправьте растительным маслом и добавьте черный перец, соль по желанию.

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