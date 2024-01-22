Полезный салат из свеклы, сельди и горошка: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезный салат из свеклы, сельди и горошка: рецепт блюда на каждый день

Свекла, сельдь и лук – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Для того, чтобы овощ оставался полезным, его лучше всего запекать.

Полезный салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 300 г слабосоленой сельди
  • 1 вареная свекла
  • 0,5 красной луковицы
  • 0,5 б консервированного горошка
  • укроп
  • масло
  • черный перец

Маринад для лука:

  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. уксуса
  • 0,5 стекла воды

Способ приготовления: 

1. Лук нарежьте полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

Лук для салата

2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.

Соленая сельдь

3. Все ингредиенты смешайте, заправьте растительным маслом и добавьте черный перец, соль по желанию. 

Готовый салат

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