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Полезный салат из свеклы, сельди и горошка: рецепт блюда на каждый день
Свекла, сельдь и лук – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Для того, чтобы овощ оставался полезным, его лучше всего запекать.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью.
Ингредиенты:
- 300 г слабосоленой сельди
- 1 вареная свекла
- 0,5 красной луковицы
- 0,5 б консервированного горошка
- укроп
- масло
- черный перец
Маринад для лука:
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. уксуса
- 0,5 стекла воды
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.
3. Все ингредиенты смешайте, заправьте растительным маслом и добавьте черный перец, соль по желанию.
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