Пять растений, польза которых доказана наукой​

Несмотря на то, что наука движется семимильными шагами, а ученые в считанные месяцы могут изобрести вакцину от новой болезни (история с коронавирусом – яркий тому пример), большая половина земли предпочитает лечиться народными средствами. И, надо признать, не зря. Полезные свойства некоторых растений уже давно доказаны наукой.

Редакция FoodOboz рассказывает о растениях, которые во время употребления в пищу не только насыщают наш организм, но и защищают от различных заболеваний.

Куркума

Куркумин является мощным антиоксидантом. Он обладает сильным противовоспалительным действием, может улучшать работу мозга, бороться с болезнью Альцгеймера, снижать риск сердечных заболеваний и развитие онкологии. В то же время все эти особенности корня куркумы были доказаны лишь в лабораториях: опыты с куркумином проводились лишь на мышах или в пробирке. Поэтому, несмотря на то, что корень куркумы веками использовался в народной медицине, многие ученые до сих пор спорят о полезных свойствах куркумы.

Что готовить с куркумой: золотое молоко или, как его еще называют, куркума-латте. Также куркуму можно добавлять в блюда из риса, омлеты, мясные блюда, соусы и маринады.

Имбирь

Ученые давно доказали, что корень имбиря помогает при простудных заболеваниях. Это действительно так, поскольку эфирные масла имбиря оказывают противовоспалительное действие. Помимо употребления внутрь, корень еще рекомендуют растирать в порошок и наностить на больные суставы.

Что готовить с имбирем:

Корица

Несмотря на то, что корица воспринимается исключительно как приправа к выпечке, кора коричника (то бишь палочки корицы) имеет очень благотворное влияние на организм. Корица снижает уровень сахара и холестерина в крови, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие благодаря всего одному компоненту под названием циннамальдегид. Исследования показали: употребление пряности натощак может снизить уровень сахара в крови на 10-29% у больных сахарным диабетом.

Что готовить с корицей:

Зверобой

Эта трава богата гиперицином и гиперфорином, которые в свое время показали хорошие результаты в вопросе "стабилизаторов настроения". Во время исследований ученые отмечали, что у пациентов с депрессией наблюдается биохимический дисбаланс, связанный со сбоем в работе нейротрансмиттеров – так называются химические передатчики сигналов между нейронами и исполнительными клетками в мозге. Именно нейротрансмиттеры создают возможность объединения отдельных нейронов в целостный головной мозг и позволяют ему успешно выполнять все его многообразные и жизненно необходимые функции. В ходе экспериментов с крысами было обнаружено, что зверобой может положительно сказываться на этом дисбалансе, вызванном сбоем в работе нейротрансмиттеров.

Что готовить со зверобоем: чай. Горсть сушеного зверобоя сложить в заварочный чайник, добавить пару веточек мелиссы и залить кипятком. Дать настояться. Подавать с медом и лимоном.

Боярышник

Еще одно полезное растение, которое можно найти в любой ближайшей аптеке. В течении многих веков боярышник был частью традиционной китайской медицины: его использовали как лекарство от сердечной недостаточности и высокого кровяного давления. Боярышник действительно улучшает кровообращение и снижает риски развития аритмии. А ягоды боярышника, которые вместе с лекарственными препаратами принимают люди с хронической сердечной недостаточностью, улучшают работу сердца, препятствуют развитию одышки и усталости.

Что готовить с боярышником: чай из цветков боярышника. Напиток хорошо влияет на состояние нервной системы, его рекомендуют употреблять при бессоннице.

Столовую ложку сушеных цветов залить 300 мл кипятка, настоять 20 минут. Отцедить и пить по 100 мл три раза в день.

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