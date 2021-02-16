П'ять рослин, чия користь доведена наукою

Незважаючи на те, що наука стрімко розвивається, а вчені за лічені місяці можуть винайти вакцину від нової хвороби (історія з коронавірусом – яскравий тому приклад), більша половина землі воліє лікуватися народними засобами. І, треба визнати, не дарма. Корисні властивості деяких рослин вже давно доведені наукою.

Редакція FoodOboz розповідає про рослини, які під час вживання в їжу не лише насичують наш організм, але й захищають від різних захворювань.

Куркума

Куркумін є потужним антиоксидантом. Він має сильну протизапальну дію, може покращувати роботу мозку, боротися з хворобою Альцгеймера, знижувати ризик серцевих захворювань і розвиток онкології. Водночас всі ці особливості кореня куркуми були доведені лише в лабораторіях: досліди з куркуміном проводилися лише на мишах або в пробірці. Тому, незважаючи на те, що корінь куркуми століттями використовувався в народній медицині, багато вчених досі сперечаються про корисні властивості куркуми.

Що готувати з куркумою: золоте молоко або, як його ще називають, куркума-латте. Також куркуму можна додавати в страви з рису, омлети, м'ясні страви, соуси і маринади.

Імбир

Вчені давно довели, що корінь імбиру допомагає при простудних захворюваннях. Це дійсно так, оскільки ефірні масла імбиру надають протизапальну дію. Крім вживання всередину, корінь ще рекомендують розтирати в порошок і наносити на хворі суглоби.

Що готувати з імбиром:

Кориця

Незважаючи на те, що кориця сприймається виключно як приправа до випічки, кора коричника (тобто палички кориці) має дуже добрий вплив на організм. Кориця знижує рівень цукру і холестерину в крові, має антиоксидантну та протизапальну дію завдяки всього одному компоненту під назвою ціннамальдегід. Дослідження показали: вживання пряності натщесерце може знизити рівень цукру в крові на 10-29% у хворих на цукровий діабет.

Що готувати з корицею:

Звіробій

Ця трава багата на гіперицин і гіперфорин, які свого часу показали хороші результати в питанні "стабілізаторів настрою". Під час досліджень вчені відзначали, що у пацієнтів з депресією спостерігається біохімічний дисбаланс, пов'язаний зі збоєм в роботі нейротрансмітерів – так називаються хімічні передавачі сигналів між нейронами і виконавчими клітинами в мозку. Саме нейротрансмітери створюють можливість об'єднання окремих нейронів у цілісний головний мозок і дозволяють йому успішно виконувати всі його різноманітні і життєво необхідні функції. Під час експериментів з щурами було виявлено, що звіробій може позитивно позначатися на цьому дисбалансі, викликаному збоєм у роботі нейротрансмітерів.

Що готувати зі звіробоєм: чай. Жменю сушеного звіробою скласти в чайник для заварювання, додати пару гілочок меліси і залити окропом. Дати настоятися. Подавати з медом і лимоном.

Глід

Ще одна корисна рослина, яку можна знайти в будь-якій найближчій аптеці. Протягом багатьох століть плоди та квіти глоду були частиною традиційної китайської медицини: їх використовували як ліки від серцевої недостатності і високого кров'яного тиску. Глід дійсно покращує кровообіг і знижує ризики розвитку аритмії. А ягоди глоду, які разом із лікарськими препаратами приймають люди з хронічною серцевою недостатністю, покращують роботу серця, перешкоджають розвитку задишки і втоми.

Що готувати з глодом: чай з квітів глоду. Напій добре впливає на стан нервової системи, його рекомендують вживати при безсонні.

Столову ложку сушених квітів залити 300 мл окропу, настояти 20 хвилин. Відцідити і пити по 100 мл тричі на день.

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