Круассаны на завтрак – варианты самых лучших начинок

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Круассаны на завтрак – варианты самых лучших начинок

Круассаны – популярная французская выпечка, изысканный и вкусный завтрак, а также любимый десерт всех сладкоежек. Теплые и воздушные с хрустящей корочкой мало кого оставят равнодушными. И для этого не обязательно ехать во Францию.

Редакция FoodOboz предлагает подборку начинок для круассанов, которые с легкостью можно приготовить дома.

Творожная начинка с зеленью

Ингредиенты:

  • Моцарелла – 100 г

  • Твердый сыр – 100 г

  • Любимая зелень – 50 г

Способ приготовления: сыр натереть на терке, зелень мелко нарезать и смешать все ингредиенты.

Круассан с творожной начинкой
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Творожная начинка

Ингредиенты:

  • Творог жирный – 400 г

  • Сливки – 50 мл

  • Ванилин – 1 г

  • Сахар – 4 ст. л

Способ приготовления: нужно лишь взбить все компоненты до однородной консистенции.

Круассан с творожной начинкой

Яблочная начинка с корицей

Ингредиенты:

  • Яблоки – 400 г

  • Сахар – 50 г

  • Лимонный сок – 10 мл

  • Сливочное масло – 10 г

  • Молотая корица – 3 г

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, порезать кубиками и отправить обжариваться на сливочном масле.

  2. Добавить все специи и сбрызнуть лимонным соком.

Круассан с яблочной начинкой

Шоколадная начинка

Ингредиенты:

  • Какао – 50 г

  • Сахарная пудра – 200 г

  • Сливочное масло – 100 г

Круассан с шоколадной начинкой

Способ приготовления: в кастрюле растопить масло, какао и пудру до получения однородной массы.

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