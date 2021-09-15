Круассаны на завтрак – варианты самых лучших начинок
Круассаны – популярная французская выпечка, изысканный и вкусный завтрак, а также любимый десерт всех сладкоежек. Теплые и воздушные с хрустящей корочкой мало кого оставят равнодушными. И для этого не обязательно ехать во Францию.
Редакция FoodOboz предлагает подборку начинок для круассанов, которые с легкостью можно приготовить дома.
Творожная начинка с зеленью
Ингредиенты:
Моцарелла – 100 г
Твердый сыр – 100 г
Любимая зелень – 50 г
Способ приготовления: сыр натереть на терке, зелень мелко нарезать и смешать все ингредиенты.
Творожная начинка
Ингредиенты:
Творог жирный – 400 г
Сливки – 50 мл
Ванилин – 1 г
Сахар – 4 ст. л
Способ приготовления: нужно лишь взбить все компоненты до однородной консистенции.
Яблочная начинка с корицей
Ингредиенты:
Яблоки – 400 г
Сахар – 50 г
Лимонный сок – 10 мл
Сливочное масло – 10 г
Молотая корица – 3 г
Способ приготовления:
Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, порезать кубиками и отправить обжариваться на сливочном масле.
Добавить все специи и сбрызнуть лимонным соком.
Шоколадная начинка
Ингредиенты:
Какао – 50 г
Сахарная пудра – 200 г
Сливочное масло – 100 г
Способ приготовления: в кастрюле растопить масло, какао и пудру до получения однородной массы.
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