Круассаны на завтрак – варианты самых лучших начинок

Круассаны – популярная французская выпечка, изысканный и вкусный завтрак, а также любимый десерт всех сладкоежек. Теплые и воздушные с хрустящей корочкой мало кого оставят равнодушными. И для этого не обязательно ехать во Францию.

Редакция FoodOboz предлагает подборку начинок для круассанов, которые с легкостью можно приготовить дома.

Творожная начинка с зеленью

Ингредиенты:

Моцарелла – 100 г

Твердый сыр – 100 г

Любимая зелень – 50 г

Способ приготовления: сыр натереть на терке, зелень мелко нарезать и смешать все ингредиенты.

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Творожная начинка

Ингредиенты:

Творог жирный – 400 г

Сливки – 50 мл

Ванилин – 1 г

Сахар – 4 ст. л

Способ приготовления: нужно лишь взбить все компоненты до однородной консистенции.

Яблочная начинка с корицей

Ингредиенты:

Яблоки – 400 г

Сахар – 50 г

Лимонный сок – 10 мл

Сливочное масло – 10 г

Молотая корица – 3 г

Способ приготовления:

Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, порезать кубиками и отправить обжариваться на сливочном масле. Добавить все специи и сбрызнуть лимонным соком.

Шоколадная начинка

Ингредиенты:

Какао – 50 г

Сахарная пудра – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Способ приготовления: в кастрюле растопить масло, какао и пудру до получения однородной массы.

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