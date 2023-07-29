Салат из цветной капусты с майонезом: варить овощ не нужно
Цветная капуста – это полезный, диетический и питательный овощ. Для того чтобы ее вкусно приготовить, овощ не обязательно варить, жарить или запекать. Такую капусту можно есть сырой, в таком виде она идеальный ингредиент для салата.
В одном из кулинарных блогов (zefirok_recipes) в Instagram был опубликован рецепт салата из сырой цветной капусты с майонезом, который вы приготовите за несколько минут.
Ингредиенты:
- капуста цветная
- лимонный сок
- соль, перец
- чеснок
- майонез
- укроп
Способ приготовления:
1. Капусту разделить на маленькие соцветия и выложить в тарелку.
2. Полить капусту лимонным соком, добавить соль и перец, выжать через пресс чеснок.
3. Добавить майонез. Перемешать и подавать к столу. Приятного аппетита!
Также цветную капусту можно приготовить в панировке. В таком варианте овощ заранее не нужно варить или жарить. Соответствующий рецепт был опубликован в одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста
- масло растительное\оливковое
- специи: соль, перец, сушеный\свежий чеснок, сладкая паприка + хмели-сунели, орегано, сушеная петрушка (по желанию)
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Для начала нужно разобрать капусту на соцветия.
2. Соцветия полить растительным маслом и перемешать.
3. Сразу добавить все специи и снова тщательно перемешать. Выложить в форму для запекания.
4. Сверху посыпать панировочными сухарями (перемешивать не нужно).
5. Запекать в духовке при 180 градусах 15 минут. Готово!
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