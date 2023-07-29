Цветная капуста – это полезный, диетический и питательный овощ. Для того чтобы ее вкусно приготовить, овощ не обязательно варить, жарить или запекать. Такую капусту можно есть сырой, в таком виде она идеальный ингредиент для салата.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_recipes) в Instagram был опубликован рецепт салата из сырой цветной капусты с майонезом, который вы приготовите за несколько минут.

Ингредиенты:

капуста цветная

лимонный сок

соль, перец

чеснок

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майонез

укроп

Способ приготовления:

1. Капусту разделить на маленькие соцветия и выложить в тарелку.

2. Полить капусту лимонным соком, добавить соль и перец, выжать через пресс чеснок.

3. Добавить майонез. Перемешать и подавать к столу. Приятного аппетита!

Также цветную капусту можно приготовить в панировке. В таком варианте овощ заранее не нужно варить или жарить. Соответствующий рецепт был опубликован в одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста

масло растительное\оливковое

специи: соль, перец, сушеный\свежий чеснок, сладкая паприка + хмели-сунели, орегано, сушеная петрушка (по желанию)

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Для начала нужно разобрать капусту на соцветия.

2. Соцветия полить растительным маслом и перемешать.

3. Сразу добавить все специи и снова тщательно перемешать. Выложить в форму для запекания.

4. Сверху посыпать панировочными сухарями (перемешивать не нужно).

5. Запекать в духовке при 180 градусах 15 минут. Готово!

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