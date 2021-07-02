Смузи для похудения и очищения организма: ТОП-5

Лето – пора жарких дней и это лучшее время для правильного похудения, так как сейчас много свежих овощей, ягод, фруктов, которые можно есть и не поправляться. Если же вы хотите устроить себе просто разгрузочный день, лучшим вариантом для этого будут полезные крупы, а также очищающее салаты и, конечно же, вкусные смузи.
Сегодня редакция FoodOboz делится вкуснейшими рецептами полезных, диетических смузи, которые работаю как "щетка", благодаря им вы распрощаетесь с лишними килограммами.
1. Смузи с овсянкой и киви
Ингредиенты:
овсянка – 50 г
киви – 3 шт.
зеленый чай – 100 мл
Способ приготовления:
Замочите овсяные хлопья в зеленом чае на 10 минут.
Киви очистите от кожуры, порежьте и отправьте в блендер.
Туда добавьте чай с овсянкой, все тщательно взбейте до однородности.
Этот смузи лучше всего пить утром, для эффективности – 2 раза в неделю.
2. Смузи с яблок и шпината
Ингредиенты:
яблоки – 1 шт.
шпинат – 100 г
вода – 20 мл
мята – 1 веточка
Способ приготовления:
Очистите яблоко, порежьте кубиком.
Помойте хорошо шпинат, бросьте в блендер, добавьте яблоко, мяту и воду. Хорошо взбейте до однородности.
Пить такой смузи можно 1-2 раза в неделю и лучше утром.
3. Томатный смузи с морковью и яблоком
Ингредиенты:
помидор – 1-2 шт.
морковь – 1 шт.
яблоки – 1 шт.
оливковое масло – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте хорошо помидоры, кожуру лучше снять при
помощи кипятка – сделайте маленькие надрезы на помидоре и залейте на 1 минуту кипятком, кожура после этого с легкостью снимается. После – нарежьте его.
Помойте и очистите морковь с яблоком, нарежьте произвольно.
Все отправьте в блендер, хорошо взбейте, добавьте оливковое масло и перемешайте.
Перед употреблением лучше смузи отправить в холодильник на минут 30, так он будет намного вкуснее.
4. Смузи "Метелка"
Ингредиенты:
вода – 50-100 мл
маленькая свекла – 1 шт.
капуста белокочанная — 50 г
морковь – 1 шт.
лимонный сок – 1 ч. л.
оливковое масло – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Хорошо помойте все овощи, очистите свеклу, морковь.
Все мелко порежьте, капусту также мелко нашинкуйте.
Положи все в блендер, добавьте лимонный сок, оливковое масло и хорошо взбейте до однородности.
Смузи лучше пить либо утром либо вечером.
5. Овсяный смузи с йогуртом и черносливом
Ингредиенты:
овсянка – 30 г
чернослив – 3-5 шт.
курага – 3-5 шт.
натуральный йогурт – 100 мл
Способ приготовления:
Предварительно замочите чернослив и курагу на минут 40.
Овсянку залейте йогуртом на минут 50, если она быстрого приготовления, если же нет – тогда на 5 часов.
Все ингредиенты отправьте в блендер, взбейте до однородности.
Перед употребление лучше смузи отправить на 10-20 минут в холодильник.
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