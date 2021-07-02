Смузи для похудения и очищения организма: ТОП-5

Лето – пора жарких дней и это лучшее время для правильного похудения, так как сейчас много свежих овощей, ягод, фруктов, которые можно есть и не поправляться. Если же вы хотите устроить себе просто разгрузочный день, лучшим вариантом для этого будут полезные крупы, а также очищающее салаты и, конечно же, вкусные смузи.

Сегодня редакция FoodOboz делится вкуснейшими рецептами полезных, диетических смузи, которые работаю как "щетка", благодаря им вы распрощаетесь с лишними килограммами.

1. Смузи с овсянкой и киви

Смузи с киви. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

овсянка – 50 г

киви – 3 шт.

зеленый чай – 100 мл

Способ приготовления:

Замочите овсяные хлопья в зеленом чае на 10 минут. Киви очистите от кожуры, порежьте и отправьте в блендер. Туда добавьте чай с овсянкой, все тщательно взбейте до однородности.

Этот смузи лучше всего пить утром, для эффективности – 2 раза в неделю.

2. Смузи с яблок и шпината

Смузи для похудения. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

яблоки – 1 шт.

шпинат – 100 г

вода – 20 мл

мята – 1 веточка

Способ приготовления:

Очистите яблоко, порежьте кубиком. Помойте хорошо шпинат, бросьте в блендер, добавьте яблоко, мяту и воду. Хорошо взбейте до однородности.

Пить такой смузи можно 1-2 раза в неделю и лучше утром.

3. Томатный смузи с морковью и яблоком

Смузи с томатами и яблоками. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

помидор – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

яблоки – 1 шт.

оливковое масло – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:​​​​​​​

​​​​​​​Помойте хорошо помидоры, кожуру лучше снять при помощи кипятка – сделайте маленькие надрезы на помидоре и залейте на 1 минуту кипятком, кожура после этого с легкостью снимается. После – нарежьте его. Помойте и очистите морковь с яблоком, нарежьте произвольно. Все отправьте в блендер, хорошо взбейте, добавьте оливковое масло и перемешайте.

Перед употреблением лучше смузи отправить в холодильник на минут 30, так он будет намного вкуснее.

4. Смузи "Метелка"

Смузи со свеклы, моркови и капусты. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

вода – 50-100 мл

маленькая свекла – 1 шт.

капуста белокочанная — 50 г

морковь – 1 шт.

лимонный сок – 1 ч. л.

оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:​​​​​​​

Хорошо помойте все овощи, очистите свеклу, морковь. Все мелко порежьте, капусту также мелко нашинкуйте. Положи все в блендер, добавьте лимонный сок, оливковое масло и хорошо взбейте до однородности.

Смузи лучше пить либо утром либо вечером.

5. Овсяный смузи с йогуртом и черносливом

Смузи с ягодами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

овсянка – 30 г

чернослив – 3-5 шт.

курага – 3-5 шт.

натуральный йогурт – 100 мл

Способ приготовления:​​​​​​​

Предварительно замочите чернослив и курагу на минут 40. Овсянку залейте йогуртом на минут 50, если она быстрого приготовления, если же нет – тогда на 5 часов. Все ингредиенты отправьте в блендер, взбейте до однородности.

Перед употребление лучше смузи отправить на 10-20 минут в холодильник.

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