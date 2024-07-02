Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

Из сезонных овощей можно приготовить не только легкие закуски, но и очень сытные блюда. К примеру, кабачковую запеканку с твердым сыром, которую вы сможете сделать за считанные минуты. Для такого блюда вам даже не понадобится мясо.

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Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Натертые овощи нужно хорошо отжать.

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • масло – 50 мл.
  • твердый сыр – 200 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

1. Кабачок, картофель и морковь натереть на большой терке и выжать лишнюю жидкость.

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

2. Соединить в глубокой посуде вместе с измельченным луком.

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

3. Добавить яйца, муку, соль и натертый сыр.

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

4. В конце добавить разрыхлитель и масло.

5. Хорошо перемешать.

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

6. Форму смазать растительным маслом и выложить тесто.

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

7. Отправить запеканку в разогретую до 200 градусов духовку на 45-55 минут.

8. По желанию сверху посыпаем сыром.

Сытная кабачковая запеканка с сыром для обеда: готовится элементарно

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