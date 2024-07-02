Из сезонных овощей можно приготовить не только легкие закуски, но и очень сытные блюда. К примеру, кабачковую запеканку с твердым сыром, которую вы сможете сделать за считанные минуты. Для такого блюда вам даже не понадобится мясо.

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Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Натертые овощи нужно хорошо отжать.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

картофель – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

масло – 50 мл.

твердый сыр – 200 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок, картофель и морковь натереть на большой терке и выжать лишнюю жидкость.

2. Соединить в глубокой посуде вместе с измельченным луком.

3. Добавить яйца, муку, соль и натертый сыр.

4. В конце добавить разрыхлитель и масло.

5. Хорошо перемешать.

6. Форму смазать растительным маслом и выложить тесто.

7. Отправить запеканку в разогретую до 200 градусов духовку на 45-55 минут.

8. По желанию сверху посыпаем сыром.

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