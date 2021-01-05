Що приготувати на Різдво 2021: рецепти 12 пісних страв

Плануєте різдвяне меню і думаєте, що краще приготувати для святкового столу? Ми маємо відповідь: готуйте 12 пісних страв.

Редакція FoodOboz розповідає, чому 6 січня на столі має бути саме 12 страв, а також чому не варто цього дня готувати м'ясо.

Кількість страв на різдвяному столі в християнстві символізують 12 апостолів – тих самих, які були учнями Ісуса Христа. Головною вимогою є те, що всі 12 страв мають бути пісними, оскільки Святвечір випадає на останній день Пилипівського посту.

Головними стравами є кутя та компот (він же узвар). Інша їжа на столі може варіюватися, все залежить від регіону та добробуту сім'ї. Ми пропонуємо вам свій варіант різдвяного меню, а також ділимося рецептами приготування всіх страв.

Класична кутя готується з пшениці. 24tv.ua

Кутя

Кутя – одна з обов'язкових страв на різдвяному столі. У Стародавній Греції (а потім і в Україні) ця їжа спочатку була пов'язана з традиційним поклонінням покійним, і подавалася на стіл напередодні всіх релігійних свят. Саме з куті починають застілля на Святвечір.

Готують кутю, як правило, з різноманітною крупи або зерна: пшениці, перловки, ячменю, рису, вівса, а іноді навіть гречки. Заправляють традиційно рідким медом, іноді розводять компотом або узваром. За бажанням у кутю можна додавати різноманітні сухофрукти, заморожені або свіжі фрукти і ягоди, а також всілякі спеції і прянощі. Все залежить від вашої фантазії та смакових уподобань.

Як приготувати кутю, ми вам вже розповідали, список рецептів можна подивитися тут.

Для узвару підійдуть будь-які сушені ягоди і фрукти. Depositphotos

Узвар

Компот із сухофруктів – ще одна сакральна страва на різдвяному столі. Напій символізує життя, яка дається кожній людині. Замість узвару, до речі, на столі також може бути вода, яка є символом очищення тіла і душі.

Готувати узвар нескладно. Особливість приготування напою полягає в тому, що інгредієнти в ньому не варяться, а лише доводяться до кипіння, після чого "доходять" на повільному вогні. Перед варінням сухофрукти необхідно залити водою, дати їм настоятися, а потім як слід промити. Після цього залити свіжою водою і поставити на вогонь. Цукор додають в узвар за кілька хвилин до завершення приготування.

Після того, як ви вимкнете плиту, дайте компоту настоятися: накрийте каструлю кришкою і залиште на півгодини. Так смак стане більш насиченим. Подавайте узвар охолодженим.

Рецепти узвару можна подивитися тут.

У пісний борщ можна додавати квасолю. freepik.com

Пісний борщ

Борщ символізує перемогу добра над злом, а червоний колір страви – кров вифлеємських дітей, які були знищені за наказом Ірода.

Різдво, мабуть, єдиний день у році, коли борщ органічно виглядає на святковому столі (погодьтеся, нікому в голову не прийде готувати борщ на Новий рік або День народження). А щоб додати страві святкову нотку, пропонуємо приготувати вам борщ з білими грибами.

Знадобиться:

сушені білі гриби – 50 г

капуста – 200 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

морква – 2-3 шт. (невеличка)

буряк – 4 шт. (середня)

томатна паста – 200 г

олія – 2 ст. л.

часник – 3 зубчики

сіль, перець – за смаком

свіжий кріп – 3-4 гілочки

свіжа петрушка – 3-4 гілочки

оцет або лимонний сік – 1 ст. л. (за бажанням)

Як готувати:

Гриби добре промити (щоб вимити пісок, якщо він є) і замочити в холодній воді (склянка води на 50 г грибів). Через годину покласти гриби в каструлю, злити туди воду, в якій вони замочували і долити пару літрів чистої води. Поставте на плиту, доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть під кришкою хвилин 20. Моркву, буряк і цибулю помити, почистити і нашаткувати тонкою соломкою. Обсмажити в глибокій сковороді в олії до м'якості. Коли овочі стануть м'якими, додати томатну пасту, сіль і перець. Тушкувати все, помішуючи, кілька хвилин. Капусту тонко нашаткувати, опустити в каструлю з бульйоном. Додати сіль і довести до кипіння на невеличкому вогні. Перекласти в каструлю тушковані овочі, варити все разом хвилин 10-15. Наприкінці додати дрібно нарізаний часник і рубану зелень.

Якщо хочете солодкі пампушки, додайте в тісто мак або вишню. sallysbakingaddiction.com

Пампушки

Пампушки на Святвечір символізують святих, які повірили в Ісуса і були за це обдаровані вічним життям. Пісна випічка на різдвяному столі – це символ здоров'я і щастя, які людина отримає від постійного спілкування з новонародженим Ісусом.

Пампушки бувають як солоні, так і солодкі – наприклад, з маком, родзинками або з вишнею. Ми пропонуємо вам приготувати пісні пампушки з часником – відмінна пара до пісного борщу.

Для тесту:

тепла вода – 1.5 склянки

сухі дріжджі – 1 пачка (11 г)

олія – 1/2 склянки

сіль – 1 ч. л.

цукор – 2 ст. л.

борошно – 4.5 склянки

крохмаль – 1 ст. л.

Для часникового соусу:

подрібнений кріп – 2 ст. л.

часник – 1-2 зубчики

рослинне масло – 3 ст. л.

сіль – за смаком

Як готувати:

Теплу воду налити у велику миску, додати сіль, цукор і дріжджі. За кілька хвилин, коли дріжджі розійдуться, додати олію, просіяне борошно та крохмаль. Замісити тісто, накрити його рушником і залишити в теплому місці на годину, щоб воно підійшло. Деко змастити олією або застелити папером для випічки. Відщипувати від тіста невеликі шматочки, сформувати з кожного кульку і покласти на деко поруч один з одним. Залишити кульки на 20 хвилин, щоб вони піднялися. Поставити деко в нагріту до 180 градусів духовку. Випікати пампушки, поки не підрум'яняться. Поки вони випікаються, приготувати часниковий соус. Змішати дрібно порізаний кріп, пропущений через прес часник, олію та сіль. Цією сумішшю змастити гарячі пампушки кулінарним пензликом.

Пісні вареники також можна приготувати з маком або вишнями. pexels.com/Karolina Grabowska

Вареники

Вареники – це символ достатку. Не дарма відома приказка говорить "катається як вареник у маслі": це означає людину, якій дуже добре живеться.

Напередодні Різдва пропонуємо вам приготувати пісні вареники з картоплею.

Знадобиться:

вода – 200 мл

сіль – 1 ч. л.

борошно – 600 г

ріпчаста цибуля – 5 шт.

картопля – 8 шт.

олія – 3 ст. л.

Приготування:

Готуємо тісто. У воді розчинити сіль. Борошно просіяти, зробити поглиблення, куди частинами вливати воду, замішуючи тісто. Коли тісто стане щільним і буде легко відходити від руки, покласти його в миску, прикрити кришкою і залишити хвилин на 30-40. Картоплю почистити, нарізати кубиками, відварити до м'якості. Злити воду в чашку. Зробити пюре, поступово додаючи воду з-під картоплі. Цибулю почистити, тонко нашаткувати і обсмажити в олії до золотавого кольору. Частину смаженої цибулі додати в пюре, добре перемішати. Тісто розкачати на присипаній борошном поверхні, наліпити вареники. Варимо вареники. У каструлю налити близько двох літрів води, довести до кипіння, потім посолити і опустити туди вареники. Коли спливуть, варити хвилини 3-4 (не дати розваритися). Подавати зі смаженою цибулею.

Голубці також можна готувати з гречкою або з грибами. taste.com.au

Голубці

Сама назва страви вказує на його символ: голуб символізує Божу любов, Святий Дух, красу і силу, отриману від Всевишнього, а також мир.

На Святвечір ми пропонуємо вам приготувати пісні голубці з рисом і овочами. Докладний рецепт читайте тут.

Млинці

Млинці символізують сонце. Новим Сонцем для християн став Ісус Христос. Рецепт пісних млинців на воді можна подивитися тут.

Тушкована капуста

Капуста символізує простоту і міцність, єдність навколо Бога, який вважається в християнстві основою основ.

Ми пропонуємо вам кілька варіантів приготування пісної тушкованої капусти:

Риба стане чудовою основною стравою на святковому столі. bbc.co.uk

Риба

Риба в ранньому християнстві означала символ Христа, ця символіка дійшла і до наших днів. Саме знак риби був першою монограмою Христа. Грецька абревіатура імені Ісуса ІХТІОС теж читається як риба.

Рецепти страв ііз риби ми вам вже розповідали, добірку рецептів можна почитати тут.

Каша

Каша в християнстві – символ продовження роду і символ загального союзу людей завдяки освяченню людського роду, що до нас прийшло через втілення Сина Божого.

На різдвяний стіл ми пропонуємо приготувати пісну кашу з булгура. Рецепт дивіться тут.\

Замість гороху можна взяти будь-які бобові. simplyrecipes.com

Січеники з гороху

Горох є символом єдності роду, а також відродження в людині Божої весни. Січеники – українська назва котлет. Слово "січеників" походить від слова "сікти", тобто січеники – банальні коржі з дрібно посічених продуктів: м'яса, риби, овочів. Ми пропонуємо вам приготувати веганські горохові січеники.

Знадобиться:

сушений горох – 2 склянки

зелена цибуля – 1 пучок

панірувальні сухарі – опціонально

олія – для смаження

сіль, перець – за смаком

Приготування:

Горох замочити на ніч. Зранку злити воду, залити чистою і варити до готовності. Готовий горох подрібнити блендером або товкачкою для картоплі. В отримане пюре додати дрібно рубану зелену цибулю та панірувальні сухарі. Добре вимішати "фарш": він має бути щільним і добре лепитися. Формуємо котлетки, обвалюємо в панірувальних сухарях та викладаємо на розпечену і змащену маслом сковороду. Смажимо до золотої скоринки з двох сторін.

Вінегрет

Жодного сакрального сенсу, просто ідеальний зимовий пісний салат. Думаємо, вінегрет стане відмінною прикрасою різдвяного столу. Рецепти вінегретів можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які салати можна приготувати на Різдва замість шуби і олів'є​​​​​​.