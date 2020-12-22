Рецепты на Новый год и Рождество: что приготовить из рыбы

Близится католическое Рождество (а там не за горами Новый год и православное Рождество), пора подумать о праздничном меню.

Редакция FoodOboz уже рассказывала вам, как приготовить на Рождество целого гуся (рецепты и советы о том, как правильно выбрать свежую птицу можно почитать здесь), а также делилась с вами рецептами печеного и тушеного мяса с фруктами (список рецептов здесь). Сегодня мы предлагаем вам подумать о рыбе – это блюдо станет отличным украшением праздничного стола.

Запеченная рыба

Самый идеальный вариант для праздничного стола. Во-первых, для приготовления такого блюда понадобится минимум усилий, во-вторых, ни для кого ни секрет, что рыба в духовке намного полезнее, чем жареная.

Запеченная рыба намного полезнее, чем жареная. Источник: 1zoom.ru

Рецепты запеченной рыбы:

Рыба в соусе

Рыба в соусе – еще один прекрасный вариант для праздничного стола. Помимо того, что соусы отлично дополняют ту или иную рыбу, они также помогают порой "выровнять" специфический для некоторых видов рыбы вкус. Для жирных сортов рыбы больше всего подходят соусы с кисловатым вкусом. А соусы на основе сливок или сливочного масла прекрасно подойдут для нежирных сортов рыбы.

Для жирных сортов рыбы больше всего подходят соусы с кисловатым вкусом. Источник: wellseasonedstudio.com

Рецепты рыбы в соусе:

Рыба в горшочке

Идеальный вариант, если вы хотите приготовить порционные блюда: одного горшочка с лихвой хватит на порцию для взрослого человека. Время приготовления зависит от того, добавляются ингредиенты в горшочки в сыром виде или уже после предварительной обработки. Если вы хотите запекать уже готовые продукты, тогда время приготовления займет у вас максимум полчаса. Если же рыбу и другие ингредиенты вы изначально готовите в сыром виде, то время приготовления может увеличиться до часа.

Время приготовления рыбы в горшочках – от 30 до 60 минут. Источник: taste.com.au

Рецепты рыбы в горошочках:

Жареная рыба

Ну и для тех, кто любит жареную рыбу с хрустящей корочкой, тоже предлагаем несколько рецептов на выбор. Рыбу можно жарить как целиком, так и кусочками. Можно жарить с луком, в кляре, в тесте, в муке, в яйце, в сухарях и т. д. Все зависит от вашей фантазии. Главное тут – не пережарить рыбу. Поэтому важно сначала хорошо нагреть сковороду с маслом, а затем выложить в нее подготовленную рыбу и немного обжарить на сильном огне, а потом на медленном довести до нужного состояния. Если корочка уже зарумянилась, но сама рыба еще не готова, ее прикрывают крышкой и доводят до кондиции на слабом огне либо на короткое время отправляют в духовку.

Рыбу можно жарить как целиком, так и кусочками. Источник: yourultimatemenu.com

Рецепты жареной рыбы:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о соусах, которые могут заменить майонез в новогодних салатах, делился с вами рецептами оливье без мяса и докторской колбасы, а также писал о салатах, которые станут прекрасной альтернативой советским блюдам на новогоднем столе.

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