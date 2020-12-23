Что готовить на Рождество: 15 рецептов кутьи

Что такое кутья и как правильно ее готовить? В преддверии Рождества Христова редакция FoodOboz отвечает на все вопросы.

Кутья – одно из обязательных блюд на рождественском столе. Само слово "кутья" произошло от древнегреческого выражения, которое в дословном переводе означает "вареное зерно". В Древней Греции (а потом и в Украине) это блюдо изначально было связано с традиционным поклонением покойным, и подавалось на стол накануне всех религиозных праздников.

Готовят кутью, как правило, из разнообразной крупы или зерна: пшеницы, перловки, ячменя, риса, овса, а иногда даже гречки. Заправляют кутью традиционно жидким медом, иногда разводят компотом или узваром. По желанию в кутью можно добавлять разнообразные сухофрукты, замороженные или свежие фрукты и ягоды, а также всевозможные специи и пряности. Все зависит от вашей фантазии и вкусовых предпочтений.

Готовят кутью, как правило, из разнообразной крупы или зерна. Источник: Pinterest

Мы предлагаем вам пятнадцать рецептов кутьи – из разной крупы и со всевозможными добавками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что кутья – не просто рождественское блюдо, а настоящий суперфуд, который содержит много полезных ингредиентов.

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