Топ-5 кращих салатів під горілку

Солоний огірочок і оселедець. Грибочки і ковбаска. Лимончик і сало. Українська алкогольна традиція давно сформувала перелік продуктів, якими в нашій країні люблять закушувати горілку. Кожен з цих продуктів хороший в якості закуски навіть у сольному виконанні. А якщо їх ще й грамотно скомпонувати – будь-яке застілля можна перетворити на справжнэ "свято живота".
OBOZREVATEL і компанія "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" підготували кілька ідей салатів, які оптимально доповнять горілку "Петриківська", приготовану відповідно до кращих українських горілчаних традицій. І прикрасять не тільки вечір, але наступний ранок.
Салат 1: порційний з грибами, огірочком і зеленим горошком
Ця страва стане прекрасною закускою до горілки "Петриківська". При цьому приготувати її можна максимально просто і швидко.
Інгредієнти (на 3-4 порції):
Огірки солоні - 3-4 шт.
Печериці мариновані - 300 г
Зелений горошок - 1 банка
Цибуля ріпчаста - 1 шт.
Яйця - 3-4 шт
Пучок кропу
Перець чорний мелений - за смаком
Сметана - 2/3 склянки
Зварені круто яйця порубайте ножем або натріть на крупній тертці. Гриби наріжте пластинками, огірки – кубиками. Цибулю очистіть і наріжте тонкими кільцями.
В порційний посуд (можна взяти широкі невисокі склянки) викладіть шарами підготовлені продукти в такій послідовності: горошок, яйця, огірки, гриби, кріп, цибуля. Зверху покладіть 1-2 столових ложки сметани, змішаної з чорним меленим перцем. Охолодіть – і подавайте.
Салат 2: з оселедцем і гірчицею
Підготовка до приготування займе у вас 10 хвилин, власне приготування – близько 20 хвилин.
Інгредієнти (на 6 порцій):
Гірчиця - 0.5 ч. л.
Картопля - 2 шт.
Лук білий - 1 шт.
Майонез - 2 ст. л.
Салат "Айсберг" - 0.5 шт.
Оселедець солона - 2 шт.
Насіння соняшнику чищені - 20 г
Картоплю відваріть, очистіть і наріжте кубиками. Половинку качана салату "Айсберг" подрібніть, цибулю наріжте півкільцями, а оселедець - смужками. Всі ці інгредієнти змішайте, додайте насіння. Заправте салат майонезом і гірчицею, прикрасьте зеленню. Не соліть.
Салат 3: з ковбаскою і сухариками
Швидкий салат зі звичних продуктів – відмінна закуска під горілку "Петриківська". Кількість інгредієнтів може варіюватися в залежності від ваших смакових уподобань.
Складові:
Консервована кукурудза
Помідори
Майонез
Сіль
Перець
Сухарики до пива
Копчена ковбаса
Цибуля
Ковбасу наріжте соломкою, а помідори – кубиками. З кукурудзи злийте рідину і додайте до ковбаси і помідорів. Туди ж помістіть дрібно нарізану цибулю. Посоліть і поперчіть салат за смаком. Перед подачею на стіл додайте сухарики до пива і заправте майонезом.
Салат 4: з капустою, сервелат і горошком
Інгредієнти:
Зелений горошок – 1 банка
Майонез – близько 100 г
Сервелат – 250 г
Капуста білокачанна – 0,5 кг
Пучок зелені (кропу, петрушки або шпинату)
Перець чорний мелений – за смаком.
Капусту дрібно нашинкуйте. Ковбасу наріжте дрібними брусочками. Зелень подрібніть. Всі інгредієнти змішайте, посоліть і поперчіть за смаком. Заправте майонезом (можна змішати його зі сметаною).
Салат 5: з окостом і йогуртом
Інгредієнти:
Йогурт - 100 г
Окіст - 100 г
Яйце куряче - 2 шт
Цибуля-порей - 1 шт
Огірок - 1 шт
Морква по-корейськи - 100 г
Окіст (або будь-яке інше м'ясо, яке ви любите) і очищений від шкірки свіжий огірок наріжте тонкою соломкою, цибулю – півкільцями. Кожне яйце збовтайте виделкою, присоліть і на сухій сковороді швидко підсмажте яєчний "млинець" (яйця, приготовані таким способом, можна використовувати і в інших салатах, замість традиційних зварених накруто). Охолоджені "млинці" наріжте такою ж соломкою, що й окіст. До приготованих інгредієнтів додайте моркву. Акуратно перемішайте з йогуртом (можна взяти замість нього майонез). За бажання прикрасьте зеленою цибулею.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!