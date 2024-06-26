Кабачковая закуска для быстрого и полезного перекуса: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
30
Кабачковая закуска для быстрого и полезного перекуса: готовится без майонеза

Из кабачков получаются всегда очень вкусные и быстрые оладьи, блины, а также супы, закуски, запеканки и пироги. Еще их них можно готовить полезные чипсы. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с помидором и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачок
  • яйца
  • мука
  • сметана
  • чеснок
  • помидор
  • зелень
  • специи

Способ приготовления: 

1. Кабачок нарежьте тоненькими кружочками и хорошо посолите. 

Сырые кабачки

2. Затем каждый кружок обваляйте в муке, обмокните во взбитых яйцах и обжарьте с двух сторон.

Кляр для кабачков

3. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек жир.

Приготовление блюда

4. Когда остынут смажьте соусом из сметаны с чесноком и выложите сверху помидоры.  Посолите, посыпьте зеленью и можно есть.

Готовая закуска

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