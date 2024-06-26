Кабачковая закуска для быстрого и полезного перекуса: готовится без майонеза
Из кабачков получаются всегда очень вкусные и быстрые оладьи, блины, а также супы, закуски, запеканки и пироги. Еще их них можно готовить полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с помидором и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачок
- яйца
- мука
- сметана
- чеснок
- помидор
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Кабачок нарежьте тоненькими кружочками и хорошо посолите.
2. Затем каждый кружок обваляйте в муке, обмокните во взбитых яйцах и обжарьте с двух сторон.
3. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек жир.
4. Когда остынут смажьте соусом из сметаны с чесноком и выложите сверху помидоры. Посолите, посыпьте зеленью и можно есть.
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