Из кабачков получаются всегда очень вкусные и быстрые оладьи, блины, а также супы, закуски, запеканки и пироги. Еще их них можно готовить полезные чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с помидором и чесноком.

Ингредиенты:

кабачок

яйца

мука

сметана

чеснок

помидор

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте тоненькими кружочками и хорошо посолите.

2. Затем каждый кружок обваляйте в муке, обмокните во взбитых яйцах и обжарьте с двух сторон.

3. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек жир.

4. Когда остынут смажьте соусом из сметаны с чесноком и выложите сверху помидоры. Посолите, посыпьте зеленью и можно есть.

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