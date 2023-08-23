Куриная печень со сливами, которая получится очень мягкой: рецепт вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
837
Куриная печень

Куриная печень – идеальный продукт для приготовления теплых салатов, отбивных, а также котлет и нежных паштетов. Для того, чтобы любая печень не горчила, залейте ее обязательно молоком и оставьте на 30-50 минут, после ее можно готовить. 

Как вкусно приготовить печень со сливами

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной печени со сливами, специями и сливочным маслом. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 300 г
  • Сливы (берем не очень кислые) – 300 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сухие специи (орегано, чабрец, майоран)
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Печень помойте, очистите от пленок, высушите бумажными полотенцами.

Лук для блюда

2. Сливы разрежьте пополам, удалите кости. Лук нарежьте полукольцами. 

Лук со специями

3. На сливочном масле поджарьте лук, добавьте сахар, соли, перец, специй, и готовьте до мягкости.

Жареный лук со сливочным маслом и специями

4. Выложите лук в форму для выпечки, сверху печень, сливы разрезом вниз, посолите, поперчите,  посыпьте приправами. 

Печень для блюда

5. Сверху выложите кубики сливочного масла. Немножко посыпьте сахарной пудрой и готовьте в духовке при 200 градусах 25-30 минут. 

Печень со сливами

Готовое блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!

Готовая печень

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты