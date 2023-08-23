Куриная печень – идеальный продукт для приготовления теплых салатов, отбивных, а также котлет и нежных паштетов. Для того, чтобы любая печень не горчила, залейте ее обязательно молоком и оставьте на 30-50 минут, после ее можно готовить.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной печени со сливами, специями и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

Куриная печень – 300 г

Сливы (берем не очень кислые) – 300 г

Лук – 1 шт.

Сливочное масло – 100 г

Сухие специи (орегано, чабрец, майоран)

Сахар – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень помойте, очистите от пленок, высушите бумажными полотенцами.

2. Сливы разрежьте пополам, удалите кости. Лук нарежьте полукольцами.

3. На сливочном масле поджарьте лук, добавьте сахар, соли, перец, специй, и готовьте до мягкости.

4. Выложите лук в форму для выпечки, сверху печень, сливы разрезом вниз, посолите, поперчите, посыпьте приправами.

5. Сверху выложите кубики сливочного масла. Немножко посыпьте сахарной пудрой и готовьте в духовке при 200 градусах 25-30 минут.

Готовое блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!

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