Куриная печень со сливами, которая получится очень мягкой: рецепт вкусного блюда для ужина
Куриная печень – идеальный продукт для приготовления теплых салатов, отбивных, а также котлет и нежных паштетов. Для того, чтобы любая печень не горчила, залейте ее обязательно молоком и оставьте на 30-50 минут, после ее можно готовить.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной печени со сливами, специями и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 300 г
- Сливы (берем не очень кислые) – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Сухие специи (орегано, чабрец, майоран)
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень помойте, очистите от пленок, высушите бумажными полотенцами.
2. Сливы разрежьте пополам, удалите кости. Лук нарежьте полукольцами.
3. На сливочном масле поджарьте лук, добавьте сахар, соли, перец, специй, и готовьте до мягкости.
4. Выложите лук в форму для выпечки, сверху печень, сливы разрезом вниз, посолите, поперчите, посыпьте приправами.
5. Сверху выложите кубики сливочного масла. Немножко посыпьте сахарной пудрой и готовьте в духовке при 200 градусах 25-30 минут.
Готовое блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!
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