Оладьи из кабачков по-новому: рецепт вкусного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Оладьи из кабачков по-новому: рецепт вкусного блюда на каждый день

Из кабачков получаются самые вкусные, сытные и при это очень легкие оладьи. Для того, чтобы они были сочными и держали форму, нужно обязательно отжать сок, и добавить муку.

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Как правильно приготовить оладьи из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных оладий из кабачков, с тертым твердым сыром.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 3 небольшие кабачки
  • соль
  • 2 яйца
  • 70 г твердого сыра
  • 3-4 ст л муки

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.

Основа из кабачков

2. Далее добавьте твердый творог, яйца, муку и перемешайте тесто.

Готовое тесто

3. Тесто выкладываем на сковороду горячую, смазанную растительным маслом и жарим с обеих сторон до готовности.

Сколько жарить оладьи

Есть лучше в горячем виде, можно со сметаной!

Готовые оладьи

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