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Оладьи из кабачков по-новому: рецепт вкусного блюда на каждый день
Из кабачков получаются самые вкусные, сытные и при это очень легкие оладьи. Для того, чтобы они были сочными и держали форму, нужно обязательно отжать сок, и добавить муку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных оладий из кабачков, с тертым твердым сыром.
Ингредиенты:
- 3 небольшие кабачки
- соль
- 2 яйца
- 70 г твердого сыра
- 3-4 ст л муки
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.
2. Далее добавьте твердый творог, яйца, муку и перемешайте тесто.
3. Тесто выкладываем на сковороду горячую, смазанную растительным маслом и жарим с обеих сторон до готовности.
Есть лучше в горячем виде, можно со сметаной!
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