Из кабачков получаются самые вкусные, сытные и при это очень легкие оладьи. Для того, чтобы они были сочными и держали форму, нужно обязательно отжать сок, и добавить муку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных оладий из кабачков, с тертым твердым сыром.

Ингредиенты:

3 небольшие кабачки

соль

2 яйца

70 г твердого сыра

3-4 ст л муки

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.

2. Далее добавьте твердый творог, яйца, муку и перемешайте тесто.

3. Тесто выкладываем на сковороду горячую, смазанную растительным маслом и жарим с обеих сторон до готовности.

Есть лучше в горячем виде, можно со сметаной!

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