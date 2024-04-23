Пирог с ревенем и безе – один из популярнейших видов десертов в Германии. Это традиционное блюдо поражает невероятным сочетанием вкусов и внешним видом.

Рецептом приготовления пирога с ревенем и безе поделилась фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала, как приготовить пирог так, чтобы все гости просили добавки.

Ингредиенты для теста

Мука – 200 гр

Сахар – 60 гр

Масло – 80 гр

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Желтки – 3 шт

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Ванильный сахар

Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки

Ревень – 650 гр

Сахар – 150 гр

Крахмал – 50 гр

Корица

Ванильный сахар

Ингредиенты для безе

Белки – 3 шт

Сахар – 175 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления

1.Соединяем все ингредиенты для теста и замешиваем. Если тесто не собирается вместе, добавляем 1-2 ст.л. ледяной воды.

2. Тесто раскатываем прямо на пергаменте и по желанию – подравниваем края с помощью формы, обрезая лишнее.

3. Выкладываем тесто в форму для запекания и из остатков теста формируем бортики.

4. Ревень промываем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.

5. Смешиваем ревень с сахаром, корицей, ванильным экстрактом и крахмалом.

6. Выкладываем ревень в форму и отправляем выпекаться в разогретую до 180 град духовку на 30 минут.

7. Безе готовим за 10 минут до готовности. Взбиваем охлажденные белки миксером с добавлением соли и сахара к острым пикам.

10. Выкладываем безе и отправляем еще на 10-15 мин в духовку при температуре 175 градусов.

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