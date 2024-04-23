Пирог с ревенем и безе: невероятный немецкий десерт
Пирог с ревенем и безе – один из популярнейших видов десертов в Германии. Это традиционное блюдо поражает невероятным сочетанием вкусов и внешним видом.
Рецептом приготовления пирога с ревенем и безе поделилась фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала, как приготовить пирог так, чтобы все гости просили добавки.
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 гр
- Сахар – 60 гр
- Масло – 80 гр
- Желтки – 3 шт
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Ванильный сахар
- Соль – ½ ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Ревень – 650 гр
- Сахар – 150 гр
- Крахмал – 50 гр
- Корица
- Ванильный сахар
Ингредиенты для безе
- Белки – 3 шт
- Сахар – 175 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1.Соединяем все ингредиенты для теста и замешиваем. Если тесто не собирается вместе, добавляем 1-2 ст.л. ледяной воды.
2. Тесто раскатываем прямо на пергаменте и по желанию – подравниваем края с помощью формы, обрезая лишнее.
3. Выкладываем тесто в форму для запекания и из остатков теста формируем бортики.
4. Ревень промываем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.
5. Смешиваем ревень с сахаром, корицей, ванильным экстрактом и крахмалом.
6. Выкладываем ревень в форму и отправляем выпекаться в разогретую до 180 град духовку на 30 минут.
7. Безе готовим за 10 минут до готовности. Взбиваем охлажденные белки миксером с добавлением соли и сахара к острым пикам.
10. Выкладываем безе и отправляем еще на 10-15 мин в духовку при температуре 175 градусов.
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