Пирог с ревенем и безе: невероятный немецкий десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Пирог с ревенем и безе: невероятный немецкий десерт

Пирог с ревенем и безе – один из популярнейших видов десертов в Германии. Это традиционное блюдо поражает невероятным сочетанием вкусов и внешним видом.

Рецептом приготовления пирога с ревенем и безе поделилась фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала, как приготовить пирог так, чтобы все гости просили добавки.

Пирог с ревенем и безе: невероятный немецкий десерт

Ингредиенты для теста

  • Мука – 200 гр
  • Сахар – 60 гр
  • Масло – 80 гр
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  • Желтки – 3 шт
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Ванильный сахар
  • Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Ревень – 650 гр
  • Сахар – 150 гр
  • Крахмал – 50 гр
  • Корица
  • Ванильный сахар

Ингредиенты для безе

  • Белки – 3 шт
  • Сахар – 175 гр
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

1.Соединяем все ингредиенты для теста и замешиваем. Если тесто не собирается вместе, добавляем 1-2 ст.л. ледяной воды.

2. Тесто раскатываем прямо на пергаменте и по желанию – подравниваем края с помощью формы, обрезая лишнее.

3. Выкладываем тесто в форму для запекания и из остатков теста формируем бортики.

Пирог с ревенем и безе: невероятный немецкий десерт

4. Ревень промываем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками.

5. Смешиваем ревень с сахаром, корицей, ванильным экстрактом и крахмалом.

Пирог с ревенем и безе: невероятный немецкий десерт

6. Выкладываем ревень в форму и отправляем выпекаться в разогретую до 180 град духовку на 30 минут.

7. Безе готовим за 10 минут до готовности. Взбиваем охлажденные белки миксером с добавлением соли и сахара к острым пикам.

Пирог с ревенем и безе: невероятный немецкий десерт

10. Выкладываем безе и отправляем еще на 10-15 мин в духовку при температуре 175 градусов.

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