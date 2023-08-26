Как вкусно и полезно запечь форель: легкий рецепт блюда для ужина

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно и полезно запечь форель: легкий рецепт блюда для ужина

Красная рыба– это полезный и питательный продукт, который станет идеальным вариантом для легкого ужина. Лучше всего в таком случае ее запечь в духовке, дополняя специями. Для яркого вкуса можно добавить цитрусовые, например, лайм или лимон.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт запеченной форели в духовке с лимоном и специями.

Рецепт запеченной форели в духовке

Ингредиенты:

  • форель – 1 кг
  • лимон – 1/2 шт
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить рыбу, а именно почистить ее от чешуи, помыть и просушить. Нарезать порционными кусками (но не очень тонко).

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Как вкусно запечь рыбу в духовке со специями

2. Выложить рыбу на противень, посыпать солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком.

3. На этом этапе нужно хорошо натереть рыбу, выложить в миску, накрыть пленкой и оставить мариноваться в холодильнике на 30 минут.

4. Когда пройдет отведенное время, выложить рыбу снова на противень, смазанный оливковым маслом. Форель также смазать сверху.

Запеченная красная рыба

5. Запекать при температуре 200 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

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