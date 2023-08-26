Как вкусно и полезно запечь форель: легкий рецепт блюда для ужина
Красная рыба– это полезный и питательный продукт, который станет идеальным вариантом для легкого ужина. Лучше всего в таком случае ее запечь в духовке, дополняя специями. Для яркого вкуса можно добавить цитрусовые, например, лайм или лимон.
В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт запеченной форели в духовке с лимоном и специями.
Ингредиенты:
- форель – 1 кг
- лимон – 1/2 шт
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить рыбу, а именно почистить ее от чешуи, помыть и просушить. Нарезать порционными кусками (но не очень тонко).
2. Выложить рыбу на противень, посыпать солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком.
3. На этом этапе нужно хорошо натереть рыбу, выложить в миску, накрыть пленкой и оставить мариноваться в холодильнике на 30 минут.
4. Когда пройдет отведенное время, выложить рыбу снова на противень, смазанный оливковым маслом. Форель также смазать сверху.
5. Запекать при температуре 200 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!
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