Грибы прекрасно сочетаются с любым гарниром и мясом. Поэтому соус из такого продукта удачно дополнит вкус разных блюд. И готовится он без молочных продуктов, поэтому подходит даже для поста.

Идея приготовления универсального грибного соуса опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.

Ингредиенты:

грибы сушеные белые – 50 грамм

лук – 1 шт

масло (можно оливковое или подсолнечное)

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соль

перец

вода – 500-750 грамм

мука – 40-50 грамм

Способ приготовления:

1. Грибы залить крутым кипятком и накрыть крышкой на 20 минут.

2. Слить воду из грибов, залить их кипятком (750 мл) и варить 20-25 минут.

3. Лук мелко порезать и обжарить на масле до золотистого цвета.

4. Муку обжарить на сковороде с толстым дном, постоянно помешивать. Оно должно быть чуть золотистого цвета.

5. Из грибов слить воду и отправить их в лук, а грибную водичку маленькими порциями доливать в муку и постоянно помешивать, затем посолить. Можно сбить венчиком или блендером, чтобы не было комочков.

6. Грибы с луком щедро посолить и поперчить.

7. Не стоит добавлять сразу всю воду по чуть-чуть. Таким образом можно контролировать плотность соуса. Чем больше воды – тем соус будет жидче. Если использовали всю воду, но соус слишком густой – добавьте кипятка.

8. Когда грибы хорошо обжарятся с лучком, добавить туда грибной соус и все вместе протушить.

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