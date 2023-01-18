Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

Грибы прекрасно сочетаются с любым гарниром и мясом. Поэтому соус из такого продукта удачно дополнит вкус разных блюд. И готовится он без молочных продуктов, поэтому подходит даже для поста.

Идея приготовления универсального грибного соуса опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.

Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

Ингредиенты:

  • грибы сушеные белые – 50 грамм
  • лук – 1 шт
  • масло (можно оливковое или подсолнечное)
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  • соль
  • перец
  • вода – 500-750 грамм
  • мука – 40-50 грамм

Способ приготовления:

Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

1. Грибы залить крутым кипятком и накрыть крышкой на 20 минут.

2. Слить воду из грибов, залить их кипятком (750 мл) и варить 20-25 минут.

Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

3. Лук мелко порезать и обжарить на масле до золотистого цвета.

4. Муку обжарить на сковороде с толстым дном, постоянно помешивать. Оно должно быть чуть золотистого цвета.

Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

5. Из грибов слить воду и отправить их в лук, а грибную водичку маленькими порциями доливать в муку и постоянно помешивать, затем посолить. Можно сбить венчиком или блендером, чтобы не было комочков.

Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

6. Грибы с луком щедро посолить и поперчить.

Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

7. Не стоит добавлять сразу всю воду по чуть-чуть. Таким образом можно контролировать плотность соуса. Чем больше воды – тем соус будет жидче. Если использовали всю воду, но соус слишком густой – добавьте кипятка.

Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру

8. Когда грибы хорошо обжарятся с лучком, добавить туда грибной соус и все вместе протушить.

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