Универсальный грибной соус: подойдет к любому гарниру
Грибы прекрасно сочетаются с любым гарниром и мясом. Поэтому соус из такого продукта удачно дополнит вкус разных блюд. И готовится он без молочных продуктов, поэтому подходит даже для поста.
Идея приготовления универсального грибного соуса опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы сушеные белые – 50 грамм
- лук – 1 шт
- масло (можно оливковое или подсолнечное)
- соль
- перец
- вода – 500-750 грамм
- мука – 40-50 грамм
Способ приготовления:
1. Грибы залить крутым кипятком и накрыть крышкой на 20 минут.
2. Слить воду из грибов, залить их кипятком (750 мл) и варить 20-25 минут.
3. Лук мелко порезать и обжарить на масле до золотистого цвета.
4. Муку обжарить на сковороде с толстым дном, постоянно помешивать. Оно должно быть чуть золотистого цвета.
5. Из грибов слить воду и отправить их в лук, а грибную водичку маленькими порциями доливать в муку и постоянно помешивать, затем посолить. Можно сбить венчиком или блендером, чтобы не было комочков.
6. Грибы с луком щедро посолить и поперчить.
7. Не стоит добавлять сразу всю воду по чуть-чуть. Таким образом можно контролировать плотность соуса. Чем больше воды – тем соус будет жидче. Если использовали всю воду, но соус слишком густой – добавьте кипятка.
8. Когда грибы хорошо обжарятся с лучком, добавить туда грибной соус и все вместе протушить.
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