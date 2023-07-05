Варенье из белой черешни – вкусное, ароматное и очень привлекательное. Консервация готовится быстро и легко. Для того чтобы варенье имело яркий цвет и не темнело, его следует сварить с цитрусовыми: лимоном или апельсином. Для яркого вкуса десерт можно дополнить орехами, лучше всего подходят грецкие.

Редакция FoodOboz делится с вами самым удачным рецептом варенья из белой черешни.

Ингредиенты:

белая черешня (без косточек) – 3 кг

сахар – 3 кг

лимон – 1\2 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно тщательно промыть и очистить черешню от косточек.

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2. Очищенную черешню засыпать сахаром и оставить в таком виде на 3-4 часа.

3. Когда пройдет отведенное время, добавить несколько ломтиков лимона, сок половины лимона и поставить все на огонь. Надо довести до кипения и варить 2 минуты. Снять с огня и полностью охладить. Такой процесс повторить еще три раза.

4. Когда проварили варенье в последний раз, его нужно разлить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками. Готово!

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